في واقعة غريبة، اكتشف سكان تشانجشا بمقاطعة هونان في الصين، أن رجل لديه بركة أسماك يطعمها يوميا شيئا غير مألوف، وهو 5000 كيلوجرام من الفلفل الحار.

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، لفتت هذه القصة انتباه الجميع في جميع أنحاء الصين لارتباطها الوثيق بشغف سكان هونان بالطعام الحار.

ويقول صاحب البركة، إن هذا الروتين الحار يضفي على الأسماك مظهرا أكثر إشراقا وطعما ألذ.

ويدير هذه البركة، التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة، مزارع الأسماك جيانج شينج، البالغ من العمر 40 عاما، وزميله كوانج، ويربيان معا أكثر من 2000 سمكة، ويطعمانها نظاما غذائيا متنوعا من أنواع الفلفل الحار.

ويوضح كوانج أنهما يطعمانها أحيانا ما يصل إلى 5000 كيلوجرام من الفلفل الحار يوميًا.

ويستخدم الرجل نفس الفلفل الحار الذي يتناوله البشر عادة، مثل الفلفل المخروطي، كاشفا أن أجسام الأسماك أكثر جاذبية، ويتحسن طعمها، وتكتسب قشورها لمعانا ذهبيا.

ووفقا لكوانج، كانت الأسماك مترددة في البداية في تناول الفلفل الحار، ولكن بعد فترة، بدأت تختاره حتى مع وجود العشب، موضحا أنها تعيش في الماء، كما يشرب البشر الماء بعد تناول الطعام الحار، لذا فهي تحتاج ببساطة إلى شرب المزيد من الماء لتقليل حدة الحرارة.

وذكر جيانج أن الأسماك لا تمتلك براعم تذوق كالبشر، فهي غالبا ما تميز الطعام بالرائحة، لذا لا تزعجها نكهة الفلفل الحار اللاذعة.

ويوضح جيانج أن الفلفل الحار غني بالفيتامينات، ومغذي للأسماك تماما كالنباتات المائية.

فوائد الفلفل الحار للأسماك

وذكر أن تغذية الأسماك بالفلفل الحار تحافظ على صحة أمعاءها وتزيد من قدرتها على تحمل الإجهاد، إذ أن مادة الكابسيسين الموجودة بالفلفل تسرع عملية هضم الأسماك وتساعدها على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، ما يسرع نموها.

كما أنها تبعد الطفيليات، وتمنعها من الالتصاق بأجسامها بسهولة، ولهذا السبب، يكون لحم الأسماك التي تتغذى على الفلفل الحار أكثر ليونة وألذ طعما من لحم الأسماك التي تتغذى على نظام غذائي عادي.

الفلفل الحار

ويحصل الرجل على الفلفل الحار المضاف إلى البركة مجانا من المزارعين المحليين، وغالبا ما يكون غير مباع أو على وشك التلف، لذا تعد هذه الطريقة أوفر بكثير من زراعة الأعشاب وجمعها.

وهذه الطريقة الفريدة لإطعام الأسماك بالفلفل الحار جعلت البركة وجهة لا تفوت، إذ يأتي محبو الأسماك من المناطق المجاورة وزوار المدن الأخرى لمشاهدة هذه الأسماك المغذاة بالفلفل الحار، ما يزيد من شعبية البركة.