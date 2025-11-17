مشهد أذهل السكان.. زبد البحر يغطي بلدة أوروبية بأكملها (فيديو)

شهدت بلدة لوشيني على الساحل الشمالي لدبلن في أيرلندا ظاهرة لافتة بعدما غمرتها كميات كبيرة وغير معتادة من زبد البحر، إثر رياح قوية وأمطار غزيرة ضربت شرق أيرلندا خلال الأيام الأخيرة.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طبقات كثيفة من الرغوة البحرية وهي تغطي الشاطئ وتمتد إلى الأراضي الزراعية المجاورة، في مشهد أثار استغراب السكان الذين لم يعتادوا مشاهدة البحر بهذا الشكل.

وأشار خبير طقس على منصة "إكس"، يدعى كارلو، إلى أن أحد سكان المنطقة، الذي يقيم فيها منذ نصف قرن، أرسل له المقطع مؤكدا أنه لم ير مثل هذه الظاهرة بهذه الضخامة من قبل.

وبحسب المتخصصين، فإن ظهور زبد البحر بهذا الحجم يعد حدثا طبيعيا يحدث عندما تضطرب مياه البحر بشدة، خاصة بعد موجة دافئة تتبعها رياح قوية، ويعود ذلك غالبا إلى تكاثر طحالب بحرية غير ضارة تساهم في تكوين الرغوة.

ودفعت الرياح العاتية كتل الزبد باتجاه اليابسة، ما أدى إلى تغطية مناطق واسعة وأثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل، من بينها: "يبدو أن أحدهم أفرغ عبوة منظف الأطباق في البحر".

وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية تحذيرات برتقالية من الأمطار في دبلن وويكلو ووكسفورد، إلى جانب تحذيرات صفراء في مناطق أخرى من الشرق والجنوب، وسط توقعات باستمرار الطقس غير المستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية بالتحسن تدريجيا الأسبوع المقبل، مع احتمال ظهور الشمس شمالا، فيما تبقى فرص الأمطار الخفيفة قائمة، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة ليلاً وتكون الصقيع في بعض المناطق.

Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before. pic.twitter.com/1fwHAtTTyD — Carlow Weather (@CarlowWeather) November 14, 2025 ">

