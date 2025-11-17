إعلان

لن تصدق.. هذا هو أقصر نهار في 2025

كتب : شيماء مرسي

05:31 م 17/11/2025

تعبيرية

في يوم 21 ديسمبر 2025، سيشهد نصف الكرة الشمالي أقصر نهار خلال هذا العام أو ما يسمى بـ "الانقلاب الشتوي".

ما سبب الانقلاب الشتوي؟

وعلى مدار العام، يتغير المسار الذي تسلكه الشمس في السماء، وخلال فصل الصيف، نلاحظ أن الشمس ترتفع أكثر وتظل مرئية فوق الأفق لساعات أطول، وهذا هو سبب ارتفاع درجات الحرارة طوال النهار.

أما في فصل الشتاء، يصبح موقع الشمس أقل في السماء وتقل الفترة التي تظل فيها مرئية، وفقا لـ "earthsky" و "timeanddate".

ويعود سبب هذا التغير السنوي إلى أن الأرض لا تدور بشكل مستقيم، بل هي مائلة بمقدار 23.4 درجة حول محورها.

وخلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، يميل القطب الشمالي نحو الشمس، وبالتالي يتلقى هذا الجزء من الأرض المزيد من ضوء الشمس المباشر وساعات نهار أطول.

أما خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، فيميل القطب الشمالي بعيدا عن الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض ساعات النهار.

وتحدث هذه الظاهرة عندما يصل ميلان محور الأرض إلى أقصى درجاته بعيدا عن الشمس.

وفي هذه اللحظة، تكون الشمس في أدنى نقطة لها في السماء، وهو ما ينتج عنه أقصر نهار وأطول ليل.

وابتداء من شهر ديسمبر، يشهد النهار انخفاض تدريجي في عدد ساعاته، ليصل إلى أقصر مدة في 21 ديسمبر 2025، وهي 6 ساعات و 59 دقيقة.

وبعد هذا اليوم تنعكس الدورة ليبدأ النهار في الزيادة حتى يصل إلى أطول فترة له في يوم 21 يونيو من العام التالي، بمدة تبلغ 17 ساعة و 33 دقيقة.

