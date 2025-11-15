طفل يفاجئ ترامب بسؤال عفوي.. لن تتوقع رد الرئيس (فيديو)

كتب – سيد متولي

تداولت منصات التواصل مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يستقبل مجموعة من الأطفال داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في لحظات عفوية لاقت اهتماما واسعا في الإعلام الأمريكي.

وذكرت "فوكس نيوز"، أن هذا اللقاء جاء عقب توقيع ترامب أمرا تنفيذيا جديداً لتعزيز برامج رعاية وإيواء الأطفال الذين لا تتوفر لهم بيئة أسرية مناسبة بسبب الإهمال أو العنف أو الظروف العائلية المعقدة.

ويظهر الفيديو ترامب وهو يقدم الهدايا للصغار، بينهم أحفاد الصحفية الأمريكية سالينا زيتو، وفي مشهد لافت، توجه أحد الأطفال بسؤال بسيط للرئيس: "ما اسمك؟"، ليرد ترامب مبتسما: "اسمي دونالد"، وهي لقطة انتشرت بشكل واسع عبر المنصات.

وخلال الزيارة، أهدى ترامب الأطفال قطعا تذكارية تعرف بـ"عملات التحدي"، ثم ختم اللقاء بتوزيع أقلام من مكتبه قائلا: "حسنا… هل تريدون قلماً؟"، ونقلت مصادر في البيت الأبيض أن زيارة الأطفال كانت جزءا من جولة قصيرة لإلقاء التحية على الرئيس.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة مشاهد تبرز تفاعل ترامب الودود مع الأطفال، من بينها مشاركته في فعاليات تلوين خلال احتفالات "الهالوين" في وقت سابق من العام، علما بأنه جد لـ11 طفلا.