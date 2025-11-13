منها المهلبية بالدجاج.. 3 حلويات غريبة لا تجدها إلا في هذه الدول

الحلويات ليست مجرد نهاية سعيدة لوجبة طيبة، بل هي بوابة لاكتشاف ثقافات العالم ونكهاته الغريبة.

ففي كل بلد، هناك وصفة محلية فريدة تحكي قصة شعبها بطريقتها الخاصة.

3 حلويات نادرة لا تُصنع إلا في بلدها الأصلي وفق "cooksinfo".

المهلبية بالدجاج (تركيا)

لا تتوقع أن تجد الدجاج في قائمة الحلويات، لكن في تركيا الأمر مختلف تمامًا.

حلوى Tavuk Göğsü من أشهر الحلويات العثمانية القديمة، وتتكون من صدر دجاج مسلوق وممزق يُخلط مع الحليب والسكر ونشاء الأرز حتى يتحول إلى بودنغ ناعم الملمس.

الغريب أن طعم الدجاج يختفي تمامًا، تاركًا نكهة كريمية لذيذة أحبها السلاطين واعتُبرت يومًا من أفخر حلويات القصور.

كعكة على السيخ (السويد)

في جنوب السويد، وتحديدًا في منطقة سكانيه (Skåne)، ستجد واحدة من أغرب الحلويات في أوروبا:Spettekaka، والتي تعني حرفيًا "كعكة السيخ".

يُحضر هذا النوع من الكعك بطريقة غير مألوفةإذ يُسكب مزيج من البيض والسكر ونشا البطاطا على سيخ معدني يدور فوق نارٍ هادئة، ليُكون طبقاتٍ رقيقة متراكمة تُصبح كعكة مخروطية الشكل.

تُقدَّم غالبًا في الاحتفالات مع القهوة أو الآيس كريم، وتُعتبر رمزًا تراثيًا لجنوب السويد.

بودينغ نشارة الخشب (البرتغال)

يبدو الإسم غريبًا، لكن طعم هذه الحلوى مذهل.

تُعرف Serradura في البرتغال وماكاو باسم "بودينغ نشارة الخشب"، وتتكون من طبقات من الكريمة المخفوقة والبسكويت المطحون الذي يشبه في شكله نشارة الخشب.

تُبرد الحلوى قبل التقديم لتصبح خفيفة ومنعشة، وتُعتبر مثالًا رائعًا على المزج بين المطبخين الأوروبي والآسيوي.

إنها حلوى بسيطة المكونات لكنها مليئة بالدفء، وتروي قصة امتزاج الثقافات البرتغالية والآسيوية على مائدة واحدة.

