3 أدوات شائعة لا يجب وضعها في غسالة الأطباق

مع تسارع وتيرة الحياة اليومية، باتت غسالة الأطباق أداة لا غنى عنها في العديد من المنازل، حيث توفر الوقت والجهد في تنظيف الأواني والأدوات المطبخية.

إلا أن خبراء في مجال الأجهزة المنزلية حذروا من الاستخدام العشوائي لها، مؤكدين أن بعض الأدوات الشائعة ليست مصممة لتحمل درجات الحرارة العالية والمنظفات القوية التي تعتمدها الغسالات الحديثة.

ووفقا لموقع consumerreports، إليك أبرز ثلاث أدوات منزلية يساء استخدامها داخل غسالة الصحون، ما يؤدي إلى تلفها أو تراجع فعاليتها، بل وأحيانا إلى مشاكل صحية غير متوقعة.

1- الحاويات البلاستيكية



رغم شيوع استخدامها، يحذر الخبراء من وضع حاويات الطعام البلاستيكية داخل الغسالة، لا سيما تلك المصنوعة من مواد غير مخصصة للحرارة.

ووفقا لتقارير فنية، فإن الحرارة العالية قد تؤدي إلى:

-تشوه في الشكل.

-تصدع الأغطية وفقدان إحكام الغلق.

-بهتان الألوان وتآكل المواد.

كل ذلك يقلل من العمر الافتراضي للحاويات، ويجعلها أقل أمانا لتخزين الطعام، خاصة السائل أو الساخن.



2- الأدوات الخشبية

تعد الملاعق وألواح التقطيع والأدوات الخشبية من أكثر الأدوات تأثرا عند غسلها في غسالة الصحون. فالرطوبة المرتفعة والحرارة الشديدة تؤدي إلى:

-انتفاخ الخشب وتشقق السطح.

-تراكم البكتيريا داخل الشقوق الدقيقة.

-فقدان النعومة وجودة الاستخدام.

ويؤكد خبراء الصحة المنزلية أن غسل الأدوات الخشبية يدويا بالماء الدافئ والصابون هو الخيار الأكثر أمانا، للحفاظ على خصائصها الطبيعية ومنع التلوث الجرثومي.

3- أواني الفولاذ المقاوم للصدأ

رغم الاسم الذي يوحي بالمتانة، فإن الفولاذ المقاوم للصدأ لا يصمد طويلا أمام التنظيف المتكرر في غسالات الأطباق، حيث أظهرت تقارير أن المنظفات القوية والماء الساخن قد تتسبب في:

-تغير لون المعدن.

-ظهور بقع وصدأ.

-فقدان البريق اللامع.

هذا يشمل أوعية الخلط، والأكواب المعدنية، وبعض أدوات الطهي، ما يستدعي الانتباه عند تنظيفها واختيار الطرق المناسبة لذلك.

الخبراء ينصحون

يرى المتخصصون أن الاعتماد الكلي على غسالة الصحون يعد خطأ شائعا في إدارة المطبخ، إذ ليس كل ما يبدو قابلا للغسل آمنا فعلا. ويوصون باتباع هذه الإرشادات:

-التحقق من رموز "آمن للغسالة" على الأدوات.

-غسل العناصر الحساسة يدويا.

-استخدام برامج حرارة منخفضة عند الضرورة.

-تجفيف الأدوات المعدنية مباشرة بعد الغسيل لتجنب التآكل.