كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر فضائية "الجديد" ويقدمه الإعلامي "نيشان" عن أحدث توقعاتها.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز توقعات العرافة ليلى عبد اللطيف:

-من المتوقع أن يشهد لبنان انقطاع في شبكات الإنترنت نتيجة لاعتداءات إسرائيلية.

-سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل حتى إشعار آخر.

-سينجح العميد محمود قبرصلي في إحباط مؤامرة ضد لبنان، إثر إفشاله عملية اغتيال مدبرة.

-سوف يرتفع الفرنك السويسري ويصبح عملة قوية ضد العملات الأجنبية.

-سيصل الذهب إلى أكثر من 5000 دولار وستنخفض أسعار العقارات.

-للحفاظ على قيمة أموالك مستقبلا، اعتمد على الذهب والفضة والعقارات.

-عروس ابن مسؤول عربي تقلب الموازين وتكشف فضائح كثيرة، بينما يطلب العريس تدخل الأمن، يختفي والده في ظروف غامضة.

-سيواجه العالم ظهور فيروس جديد يتحول إلى تهديد عالمي خطير.

-من المتوقع أن يحدث تعاون بين السعودية وأمريكا في المجالات السياسية والاقتصادية، كما سنشهد تنسيق مشترك بين سوريا ولبنان والأردن لدعم وإنجاح هذا القرار.

-سوف يندلع في لبنان التظاهرات من جديد، نتيجة لبيان إعلامي صادر عن جهة خارجية.

-أسراب من الخفافيش تغزو بعض دول العالم.

-من الموقع حدوث مجزرة في أحد سجون العالم.