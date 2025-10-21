لقمة طعام تنهي حياة رجل مسن.. والسبب صادم

في حادثة مؤسفة شهدتها بريطانيا، توفي رجل مسن داخل أحد المستشفيات بعد تعرضه لاختناق ناجم عن تقديم نوع طعام غير مناسب لحالته الصحية، ما أدى إلى إصابته بالتهاب رئوي استنشاقي حاد انتهى بوفاته بعد أربعة أيام.

وبحسب صحيفة The Guardian، كان المريض يعاني من صعوبات في البلع، ومع ذلك قُدم له ما يُعرف بـ”جيلو” أو هلام الطعام دون مراعاة حالته الخاصة، وهو ما تسبب في انسداد مجرى التنفس بشكل مفاجئ.

وعلى الرغم من محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بالمضاعفات.

خبراء في الرعاية الصحية شددوا على ضرورة الالتزام ببروتوكولات دقيقة لمتابعة حالات المرضى الذين يعانون من صعوبات في البلع، والتأكد من تقديم أغذية آمنة تتناسب مع قدرتهم على المضغ والبلع. كما طالبوا بتكثيف تدريب الكوادر الطبية على التعامل مع هذه الحالات الحساسة لتفادي كوارث مشابهة مستقبلاً.

من جانبها، أعلنت إدارة المستشفى فتح تحقيق شامل في الحادثة للوقوف على تفاصيلها ومحاسبة المقصرين، وسط مطالبات من أسرة المريض بضرورة تحمّل المسؤولية ومراجعة معايير السلامة داخل المنشآت الطبية