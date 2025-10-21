أغرب 10 قواعد لا تعرفها عن مضيفات الطيران.. لن تتوقعها

حياة مضيفات الطيران تحكمها مجموعة من القواعد غير المتوقعة والسرية التي قد تبدو غريبة للكثيرين.

وفيما يلي، إليك أغرب 10 قواعد لا تعرفها عن مضيفات الطيران، بحسب ما كشف موقع "roughmaps".

لا يجوز تناول الطعام بالزي الرسمي في الأماكن العامة

تمنع شركات الطيران المضيفات الذين يرتدون الزي الرسمي من تناول الطعام في الأماكن العامة، اعتقادا منها أن ذلك يسيء إلى سمعتهم المهنية.

وفي حال الرغبة في تناول الطعام، يجب على المضيفات التوجه إلى الصالات المخصصة لهم.

حذر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية

تفرض العديد من شركات الطيران قواعد صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمنعهم من نشر أي معلومات عن العمل.

وقد يؤدي تسريب تفاصيل الرحلة إلى إجراءات تأديبية، حتى أن بعض شركات الطيران تراقب نشاط موظفيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجري أثناء ارتداء الكعب العالي

تحظر شركات الطيران على المضيفات الجري أثناء ارتداء الأحذية بالكعب العالي، والسبب وراء ذلك هو السلامة، لأنه من المفترض أن تتعثر المضيفة أثناء الخدمة وتتعرض لإصابة وهي ترتدي الكعب العالي في ممر ضيق ومزدحم.

الجلوس بجانب الركاب

مهمة مضيفات الطيران الطيران تقديم الخدمة والمساعدة وضمان السلامة في جميع الأوقات.

لذا فإن الجلوس بجانب أحد الركاب قد يعيق بهذا الدور، كما قد يؤدي إلى التشتت وعدم القدرة على الاستجابة السريعة لأي طوارئ أو مواقف أثناء الرحلة.

عدم الزواج والبقاء عازبة

ينظر إلى مضيفة الطيران المثالية على أنها إنسانة تتمتع بمرونة عالية، وإخلاص للمهنة، ولهذا السبب تمنع بعض الشركات العلاقات العاطفية، وذلك لأن الإرتباط والزواج قد يهدد الأداء والكفاءة المطلوبة للسفر.

زيادة الوزن

يجب على المضيفات الحفاظ على مظهرهن والذي غالبا ما يشمل الالتزام بإرشادات الوزن الصارمة، لأن ذلك قد يعرضها إلى التوقف عن العمل والحرمان من الطيران نهائيا.

الوشم

لدى العديد من شركات الطيران سياسات صارمة بشأن الوشم المرئي، حتى وشم المعصم الصغير يجب إخفاؤه تحت طبقات من المكياج أو الملابس.

طلاء الأظافر اللامع

تلتزم شركات الطيران بالألوان الوردية الباهتة أو طلاء الأظافر الشفاف، لأن الألوان اللامعة قد تشتت انتباه الركاب.

ألوان الشعر الغريبة

تحرص شركات الطيران على أن تكون ألوان شعر المضيفات طبيعية وخالية من أي مزيج غريب.

إهمال وضع المكياج

تلزم العديد من شركات الطيران مضيفات الطيران بوضع مكياج كامل، على سبيل المثال، تقدم شركات الطيران الإماراتية دليلا للأناقة يتضمن أحمر شفاه جريء وكريم أساس مثالي كعناصر أساسية.