جثة مكبلة داخل ثلاجة.. نهاية مأساوية لعارضة أزياء أمريكية

عثرت السلطات في لوس أنجلوس على جثة عارضة الأزياء الأمريكية ماليسا موني داخل ثلاجتها في واقعة صادمة، واتضح أن المشتبه به ماجنوس همفري كانت تربطه بها علاقة قصيرة قبل مقتلها.

وخلال أيام علاقته القصيرة بالضحية، أظهر المتهم همفري سلوكا مهووسا، مؤكدا للمقربين أنه ينوي الزواج منها، وفقا لشهادات أصدقائها في المحكمة.

وأوضحت الشرطة أن جثة ماليسا موني عثر عليها داخل شقتها في لوس أنجلوس، وكانت مربوطة بأسلاك كهربائية وقطع قماش من فستان مطبوع بنقشة الفهد، مع آثار كدمات وضرب واضحة على جسدها، ما يدل على تعرضها للعنف قبل مقتلها، بحسب ميرور.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة ماليسا موني ناتجة عن عنف جنائي يرجح أنه اختناق، ولم يحسم ما إذا كانت على قيد الحياة عند وضعها في الثلاجة.

وأشارت إحدى صديقاتها إلى أن المتهم كان يلازمها طوال علاقتهما القصيرة ويتصرف كما لو كانت ملكا له.

فيما نفى محامي الدفاع تورط موكله في القتل، رغم وجوده في مسرح الجريمة، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت ودية وقائمة على نية الزواج.

وأوضحت النيابة أن الجريمة كانت متعمدة، مرجحة أن خلافا ماليا غير محدد القيمة كان وراءها، مشيرة إلى أن المتهم ماجنوس همفري قد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته، في حين لم يتخذ قرار نهائي بشأن المطالبة بتطبيقها.