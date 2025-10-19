إعلان

رجل يقيم جنازة وهمية.. والسبب لن تتخيله

كتب – سيد متولي

03:00 م 19/10/2025

رجل يقيم جنازة وهمية.. والسبب لن تتخيله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أراد رجل في بيهار بالهند أن يتأكد من هوية من سيحزن عليه، ومدى الود الذي سيحظى به بعد وفاته، فقام بترتيب جنازة وهمية، واستلقى على نعش، ووصل إلى موقع حرق الجثث.

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هذا حدث بالفعل في قرية كونشي، حي جورارو، مقاطعة جايا، بحسب ndtv.

موهان لال، جندي سابق في القوات الجوية يبلغ من العمر 74 عامًا، فاجأ الجميع بترتيبه جنازته بنفسه وهو على قيد الحياة، حتى أنه طلب من بعض الناس نقله إلى محرقة الجثث على نعش مزين، متبعين جميع الطقوس، وكانت بعض الأغاني العاطفية تُعزف في الخلفية.

انتشر خبر هذه الحادثة كالنار في الهشيم، وانضم مئات القرويين إلى الموكب الفريد.

وعندما وصلوا إلى هناك، نهض موهان لال، تاركًا الجميع في حالة من الصدمة، أُحرقت دمية رمزية، وأُقيمت وليمة جماعية.

قال موهان لال إنه أراد أن يرى من سيحضر جنازته، وأضاف: "بعد الموت، يحمل الناس النعش، لكنني أردت أن أشهد ذلك بنفسي وأعرف مدى الاحترام والمودة التي يكنها لي الناس".

وأشاد القرويون بموهان لال على عمله المجتمعي، فقد بنى مؤخرًا محرقة جثث مجهزة تجهيزًا كاملاً في القرية على نفقته الخاصة، بعد أن شهد صعوبة حرق الجثث خلال موسم الأمطار.

وتوفيت زوجة موهان لال، جيفان جوتي، قبل أربعة عشر عامًا، له ولدان وبنت.

منوعات موهان لال جنازة وهمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل