رجل يقيم جنازة وهمية.. والسبب لن تتخيله

أراد رجل في بيهار بالهند أن يتأكد من هوية من سيحزن عليه، ومدى الود الذي سيحظى به بعد وفاته، فقام بترتيب جنازة وهمية، واستلقى على نعش، ووصل إلى موقع حرق الجثث.

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هذا حدث بالفعل في قرية كونشي، حي جورارو، مقاطعة جايا، بحسب ndtv.

موهان لال، جندي سابق في القوات الجوية يبلغ من العمر 74 عامًا، فاجأ الجميع بترتيبه جنازته بنفسه وهو على قيد الحياة، حتى أنه طلب من بعض الناس نقله إلى محرقة الجثث على نعش مزين، متبعين جميع الطقوس، وكانت بعض الأغاني العاطفية تُعزف في الخلفية.

انتشر خبر هذه الحادثة كالنار في الهشيم، وانضم مئات القرويين إلى الموكب الفريد.

وعندما وصلوا إلى هناك، نهض موهان لال، تاركًا الجميع في حالة من الصدمة، أُحرقت دمية رمزية، وأُقيمت وليمة جماعية.

قال موهان لال إنه أراد أن يرى من سيحضر جنازته، وأضاف: "بعد الموت، يحمل الناس النعش، لكنني أردت أن أشهد ذلك بنفسي وأعرف مدى الاحترام والمودة التي يكنها لي الناس".

وأشاد القرويون بموهان لال على عمله المجتمعي، فقد بنى مؤخرًا محرقة جثث مجهزة تجهيزًا كاملاً في القرية على نفقته الخاصة، بعد أن شهد صعوبة حرق الجثث خلال موسم الأمطار.

وتوفيت زوجة موهان لال، جيفان جوتي، قبل أربعة عشر عامًا، له ولدان وبنت.