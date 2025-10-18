إعلان

3 أبراج الأكثر أمانًا في العلاقات.. هل تعرفهم؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

07:00 ص 18/10/2025

الأبراج الفلكية

في عالم الأبراج، لكل برج صفات تميّزه في الحب والعلاقات.

بعض الأشخاص يُعرفون بولائهم واستقرارهم العاطفي، مما يجعلهم شركاء موثوقين وآمنين في العلاقة.

إليك 3 أبراج تُعتبر من الأكثر أمانًا وصدقًا في العلاقات وفق "Vogue":

برج الثور

الثور من أكثر الأبراج إخلاصًا وثباتًا،

عندما يدخل في علاقة، يسعى إلى بناء أساس قوي يدوم طويلاً.

لا يحب التغيير المفاجئ أو العلاقات العابرة، ويفضل الاستقرار والوضوح.

شريك الثور يُعتبر مصدر أمان عاطفي وواقعي.

برج العذراء

العذراء يتميز بالعقلانية والاهتمام بالتفاصيل، ويحرص دائمًا على راحة شريكه.

رغم أنه لا يُظهر مشاعره بسهولة، إلا أنه وفيّ جدًا ومخلص، ويعمل بصمت على تقوية العلاقة.

وجوده يُشعرك بأنك في أيدٍ أمينة.

برج الجدي

الجدي يأخذ الحب بجدية، ولا يدخل علاقة إلا إذا كان مستعدًا للالتزام الكامل.

