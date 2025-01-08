لن تتوقع.. هذا ما فعله صاحب منزل بعد رفض السكان دفع الإيجار

كتب – سيد متولي

يحاول مالك عقار في شمال فرنسا إجبار مستأجريه على المغادرة في منتصف الشتاء من خلال إزالة الأبواب والنوافذ في عقاره.

في فرنسا، كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية، من غير القانوني إخلاء المستأجرين في فصل الشتاء، حتى لو كانوا متأخرين عن سداد الإيجار، ومع ذلك، يحاول أحد مالكي العقارات في با دو كاليه، وهي مقاطعة في شمال فرنسا، التحايل على القانون من خلال إجبار المستأجرين على إخلاء العقار دون أن يطلب منهم المغادرة فعليًا، بحسب odditycentral.

وفي 20 ديسمبر، وصل فريق من العمال إلى العقار وبدأوا في تفكيك الأبواب والنوافذ بحجة استبدالها، ومع ذلك، يدعي المستأجرون أنهم قاموا بتحميل الأبواب والنوافذ القديمة في سيارة وانطلقوا بعيدًا، تاركين لهم تحدي البرد ومواجهة الاقتحام المحتمل في جميع ساعات النهار والليل.

وقالت المستأجرة، وهي أم لطفل واحد، إنها حاولت التواصل مع مالك العقار بعد الحادث، لكن لم يكن من الممكن الوصول إليه، ولم يعد أمام المرأة خيار آخر، فقامت بسد النوافذ والأبواب بالكرتون، وتزعم أنها خائفة للغاية من مغادرة العقار الآن، لذا فهي تقضي كل وقتها في المنزل.

وأعلنت مالكة المبنى مسؤوليتها عن أفعالها، واعترفت بإزالة الأبواب والنوافذ في ممتلكاتها، مضيفة أنها فعلت ذلك فقط لأن المستأجر تأخر في دفع الإيجار.

"لم يقوموا بتأمين المنزل، في الواقع، كنا قد اتفقنا معًا على أنها ستدفع، وهي مدينة لي بإيجار خمسة أشهر"، هذا ما قالته

وقالت جمعية أصحاب المساكن الفرنسية، إنهم يتفهمون دوافع المالك، مضيفة أن الطريقة المستخدمة لإرغام المستأجرين على مغادرة العقار غير قانونية تمامًا، وقد تقدم المستأجر بشكوى بتهمة خيانة الأمانة ويبحث عن سكن اجتماعي.

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