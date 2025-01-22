دب وثعابين.. أغرب 5 أشياء اكتشفها أمن المطارات حول العالم

كتب – سيد متولي

دائما ما يكتشف أمن المطارات حول العالم أشياء مختلفة بحوزة الركاب أثناء التفتيش اليومي خلال عملهم.

ورصد موقع dailypassport، أغرب 5 أشياء اكتشفها أمن المطارات حول العالم، وهي:

ثعابين حية

أوقف أمن المطار في ميامي راكبًا كان يحمل كيسًا يحتوي على مجموعة من الثعابين البحرية الحية، كانت مخبأة بين أمتعة معدة للتهريب.

سلاح ناري

حاول راكب تهريب مسدس مخبأ داخل دجاجة نيئة في مطار فورت لودرديل بفلوريدا، لكن الأمن صادر الدجاجة مع السلاح.

دمية دب بحجم إنسان

شهد مطار لوس أنجلوس، واقعة غريبة تمثلت في محاولة أحد الركاب اصطحاب دمية دب بحجم إنسان، لكنها كانت كبيرة، لدرجة أن السلطات أبلغت الراكب بأن الدمية تحتاج إلى مقعد خاص إذا أراد اصطحابها، ما جعله يضطر للتخلي عنها.

سيوف ساموراي

حاول أحد الركاب السفر بمجموعة من سيوف الساموراي التقليدية في مطار سان خوسيه بكاليفورنيا، لكن الأمن صادر السيوف.

قنبلة تذكارية

أحبط الأمن في مطار ميلووكي ميتشل بولاية ويسكونسن، محاولة راكب نقل قنبلة يدوية تذكارية كان قد اشتراها لابنه، رغم أنها كانت غير مفعلة، إذ تمنع القوانين حمل مثل هذه الأشياء حتى وإن كانت مجرد مجسمات.











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