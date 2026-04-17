كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة فليندرز أن حالة شائعة تحدث أثناء النوم تكون مؤشرا مبكرا لارتفاع ضغط الدم الخطير.

هل يرتبط الشخير وزيادة الوزن بارتفاع ضغط الدم لدى الرجال؟

أظهرت الدراسة أن الأشخاص وخاصة الرجال في منتصف العمر الذين يعانون من زيادة الوزن ويشخرون بشكل متكرر أثناء الليل يكونون أكثر عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

هل هناك علاقة بين الشخير الليلي المنتظم وارتفاع ضغط الدم؟

15 % من جميع المشاركين في الدراسة والذين كانوا في الغالب من الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن يشخرون، وهذا يرتبط بارتفاع ضغط الدم.

نصائح بسيطة للتوقف عن الشخير

-حاول إنقاص وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

-يجب النوم على الجانب الأيمن.

ما هو الشخير؟

يعد الشخير ظاهرة شائعة وغالبا ما يتم تجاهل عواقبها الصحية الضارة، وكثيرا ما يترافق مع انقطاع النفس النومي وهي حالة تتميز بتوقف التنفس المفاجئ أثناء النوم.

كيف يزيد الشخير من خطر ارتفاع ضغط الدم؟

لاحظت الدراسة أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم غير المنضبط كان مضاعفا لدى الأشخاص الذين يشخرون بانتظام.

كما تضاعف هذا الخطر مرة أخرى لدى من يعانون من الشخير المنتظم مع انقطاع النفس النومي، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشخرون بانتظام.

هل الشخير علامة مبكرة على ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته الخطيرة؟

قد يكون الشخير وحده علامة تحذيرية مبكرة لارتفاع ضغط الدم، إذ أن اضطراب النوم الناتج عنه يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك قصور وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

ما هي الأمور التي يجب تجنبها للتوقف عن الشخير؟

الإقلاع عن التدخين.

التوقف عن تناول الحبوب المنومة، لأنها أحيانا تسبب الشخير.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من الشخير مصحوبا بعلامات تدل على سوء جودة النوم، أو إرهاق شديد أو صعوبة في التنفس أثناء النوم يجب استشارة الطبيب فورا.

