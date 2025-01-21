موجود في مطبخك.. نوع أعشاب سحري ينظف القولون ويعزز صحة الكبد

كتبت- أسماء مرسي:

الكمون، من الأعشاب التي تضفي نكهة مميزة على العديد من الأكلات، ليس مجرد مكون للطعام فحسب، بل هو أيضا كنز من الفوائد الصحية.

وفقا لموقعي "healthline" و"verywellhealth"، إليك تأثير الكمون على صحة الكبد والقولون والجهاز الهضمي:

الكمون منقي طبيعي للقولون والجهاز الهضمي

ويمتلك الكمون خصائص فريدة تجعله من الأعشاب القيمة لصحة الجهاز الهضمي، فهو يعمل كمنظف طبيعي للقولون، ويحفز حركة الأمعاء، ما يُسهم في التخلص من الفضلات والسموم المتراكمة في القولون، كما يحتوي على مركبات تساعد على طرد الغازات وتقليل حدة الإمساك وتخفيف الانتفاخ الذي يصاحبها.

الكمون سلاح واق للكبد

ولا يقتصر دور الكمون على تنظيف القولون فقط، بل يمتد إلى تعزيز صحة الكبد والتخلص من السموم المتراكمة بداخله، فضلا عن، زيادة إفراز العصارة الصفراوية.

فوائد أخرى للكمون:

خفض نسبة السكر في الدم.

إنقاص الوزن.

خفض نسبة الكوليسترول المرتفع.

تحسين الهضم.

تقوية المناعة.

مضاد للالتهابات.

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