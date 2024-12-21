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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج العقرب 21-12: عليك التعامل بحكمة لتجنب أي تصعيد في العمل

01:20 ص السبت 21 ديسمبر 2024

‏برج العقرب

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نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، نستعرضها لكم في الصفحات التالية، وفقا لموقع" horoscope"

برج العقرب:

مهنيًا: تسود أجواء من التوتر في علاقتك مع زملاء العمل، مما يتطلب منك التعامل بحكمة لتجنب أي تصعيد.

عاطفيًا: تخلَّ عن مخاوفك بشأن الالتزام العاطفي.

ماليًا: تعتمد على شبكة علاقاتك ومهاراتك في التواصل لتحقيق مكاسب مالية إضافية.

برج العقرب توقعات الأبراج حظك اليوم
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