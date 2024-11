الجنون في أبهى صورة.. "تيك توكر" وزوجها وأطفالها الـ6 يعيشون بطريقة لا تصدق

كتب – سيد متولي:

تواجه صانعة محتوى على تطبيق "تيك توك" اتهامات بإهمال الأطفال بعد نشر مقاطع فيديو، تظهر فيها أسرتها المكونة من ستة أطفال وزوجها، وهم يعيشون في شقة بغرفة نوم واحدة.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، شوهدت المرأة الحامل وهي تعيد ترتيب الأثاث في المساحة الضيقة الصغيرة أثناء استعدادها لوصول طفل آخر، بحسب ndtv.

وعلقت على الفيديو قائلة: "عندما يكون لديك غرفة نوم واحدة بها 6 أطفال، تصبح غرفة النوم أكثر أهمية من غرفة الطعام".

ويظهر الفيديو الأطفال وهم يساعدون في تنظيم الأشياء في الغرفة المزدحمة، والتي تحتوي على مرتبتين كبيرتين على الأرض وسرير أطفال على أحد الجانبين، كما تمتلك الأسرة قطة.

وتضيف: "نعلم أطفالنا الاعتناء بما لديهم، ونستمر في الصلاة والعمل من أجل تحقيق ما نريده".

وأثار الفيديو انتقادات واسعة، حيث أشار المتابعون إلى أنه في حين استثمر الآباء في أجهزة تلفزيون متعددة وبلاي ستيشن 5، فإن الأطفال ينامون على وسائد على الأرض.

وتُظهِر لقطات الشاشة من مقاطع الفيديو الأخرى التي تنشرها منشئة المحتوى أنها تشجع المشاهدين على مساعدتها في نشر مقاطع الفيديو الخاصة بها حتى تتمكن من كسب المزيد من المال وزياة عدد أفراد أسرتها.

وكتبت في أحد مقاطع الفيديو: "قال لي زوجي إنه إذا تمكنت من نشر حسابنا على نطاق واسع وتغيير وضعنا المالي فسوف ننجب عددًا لا حصر له من الأطفال".

ردًا على الفيديو، كتب أحد المستخدمين على موقع X: "هذا جنون في أفضل حالاته".

"إنها حياة مروعة لأطفالها ويجب أن تخجل من نفسهان الأنانية التي يبديها الكبار تجعلني أشعر بالغثيان، لا يمكنك حتى تحمل تكاليف الأسرة لأطفالك الستة، وأنت حامل بطفلك السابع؟" علق مستخدم آخر.

علق المستخدم الثالث قائلاً: "إنهم يحكمون عليها لأنها وصديقها الذي يلعب ألعاب الفيديو هما من يملكان الغرفة بينما ينام الأطفال في غرفة المعيشة/المطبخ على أسرة على الأرض، أيضًا، لماذا تستمر في إنجاب الأطفال إذا لم يكن لديك الوسائل أو المساحة؟"

"أكره أن أكون هذا الشخص، لكن يبدو أنها تهتم بنفسها أكثر من اهتمامها بأطفالها، هذا شكل من أشكال الإهمال، مساحة واهتمام أقل لأطفالها الآخرين... ومن المؤسف أنني أراهن أنها لم تنته بعد"، كتب المستخدم الرابع.

وعلق خامس قائلاً: "يجب أن يكون إنجاب أكثر من طفل جريمة جنائية عندما لا تستطيع تحمل تكاليف منحهم حياة ذات جودة جيدة".

People on tik tok judging this mom who is pregnant with her 7th child and lives in a one bedroom apartment. pic.twitter.com/nXjY1xXGD7