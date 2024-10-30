نوع خضروات يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 50%

كتب – سيد متولي

يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع الثاني، وهو حالة تتميز بتقلب مستويات السكر في الدم، إلى إحداث فوضى في الجسم، ومع ذلك، فإن اتخاذ خيارات غذائية ذكية يمكن أن يساعد في إدارة هذه المستويات.

وبحسب express، توصلت دراسة رائدة إلى أن أحد الخضروات الشائعة قد يخفض مستويات السكر في الدم إلى النصف.

وينشأ مرض السكري من النوع الثاني عندما يفشل البنكرياس في إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم، أو عندما لا تستخدم خلايا الجسم الأنسولين المنتج بشكل فعال.

الأنسولين ضروري للتحكم في نسبة السكر في الدم - وهو النوع الرئيسي من السكر الموجود في دمنا، ودون هذا التحكم، قد ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.

ولحسن الحظ، ربما يكون الحل الفعّال أقرب مما نتصور، فقد أظهرت الأبحاث التي تم الكشف عنها في الاجتماع السنوي السابع والتسعين للجمعية الغدد الصماء في سان دييجو، أن مستخلص بصيلات البصل، Allium cepa، يخفض بشكل كبير نسبة الجلوكوز في الدم (السكر) المرتفعة لدى الفئران المصابة بمرض السكري عند إعطائها إلى جانب عقار الميتفورمين المضاد لمرض السكري، وفقًا لتقرير Surrey Live.

وقال أنتوني أوجييه، الباحث الرئيسي في جامعة ولاية دلتا في أبراكا، نيجيريا: "البصل رخيص ومتوفر بسهولة، وقد تم استخدامه كمكمل غذائين كما أنه يتمتع بإمكانات كبيرة للاستخدام في علاج مرضى السكري".

وأعطى أوجييه وفريقه، الميتفورمين، وجرعات مختلفة من مستخلص البصل - 200 ملج، 400 ملج و 600 ملج لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا - لثلاث مجموعات من الفئران المصابة بمرض السكري المستحث طبيا لمعرفة ما إذا كان ذلك سيعزز تأثيرات الدواء.

وتضمنت الدراسة إعطاء الميتفورمين ومستخلص البصل لثلاث مجموعات من الفئران غير المصابة بالسكري ذات مستويات سكر الدم الطبيعية للمقارنة، ولم تتلق مجموعتان ضابطتان، واحدة غير مصابة بالسكري والأخرى مصابة بالسكري، أي ميتفورمين أو مستخلص البصل.

تم إعطاء مجموعتين أخريين، واحدة مصابة بالسكري وأخرى غير مصابة بالسكري، عقار الميتفورمين فقط دون مستخلص البصل. وكان في كل مجموعة خمسة فئران.

ووجد أوجييه أن مستخلص البصل، بجرعات 400 ملج و600 ملج، أدى إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم الصائم في الفئران المصابة بمرض السكري بنسبة 50 في المائة و35 في المائة على التوالي، مقارنة بمستوياتها الأساسية قبل تلقي مستخلص البصل.

ومع ذلك، تسبب مستخلص البصل في زيادة متوسط الوزن بين الفئران غير المصابة بالسكري، ولكن ليس بين الفئران المصابة بالمرض.

وقال أوجيه: "البصل ليس عالي السعرات الحرارية، ومع ذلك، يبدو أنه يزيد من معدل الأيض، وبالتالي يزيد الشهية، ما يؤدي إلى زيادة التغذية."

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحقيق في الآلية التي يعمل بها البصل على خفض نسبة السكر في الدم، وليس لدينا تفسير حتى الآن، علما بأن مستخلص البصل المستخدم في التجربة تم تصنيعه من بصلة شائعة، مثل تلك التي توجد في محلات السوبر ماركت، وإذا تم استخدام هذا المستخلص على البشر، فسيتم تنقيته عادة بحيث يتم قياس المكونات النشطة فقط لتحديد الجرعة المناسبة".

ونصحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية بما يلي: "اتباع نظام غذائي صحي والنشاط البدني سيساعدك على التحكم في مستوى السكر في الدم، كما سيساعدك أيضًا على التحكم في وزنك والشعور بالتحسن بشكل عام".

كما تقترح دمج مجموعة متنوعة من الأطعمة في نظامك الغذائي للحفاظ على مستويات السكر في الدم، بما في ذلك الخضراوات مثل البصل، وتوصي هيئة الخدمات الصحية "بالحد من تناول السكر والدهون والملح إلى الحد الأدنى".

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