بعد أكثر من نصف قرن.. رجل يعثر على خاتمه المفقود بطريقة غريبة

كتب – سيد متولي

عثر الأمريكي ديفيد لورينزو، 82 عامًا، من ولاية فلوريدا، على خاتم تخرجه الثمين من الأكاديمية البحرية الأمريكية بعد عقود من البحث.

وبحسب ndtv، فقد الرجل الخاتم في ملعب للجولف في بنسلفانيا منذ أكثر من 50 عامًا، وادعى خريج الأكاديمية عام 1964، أنه فقد الخاتم أثناء لعب الجولف مع والده في نادي Uniontown Country Club.

واكتشف مايكل زينرت، 70 عامًا، الذي كان يلعب الجولف في نفس الملعب مؤخرًا، الخاتم، إذ رأى شيئاً لامعا عالقا في الطين، بعد هطول أمطار غزيرة، أثناء تجوله بالقرب من الحفرة الرابعة.

وتحرك زينرت للبحث عن صاحب الخاتم بعد إدراكه لأهميته، وفي النهاية تمكن من الاتصال بلورينزو.

وقال لورينزو لصحيفة بينساكولا نيوز جورنال: "لقد نجا الخاتم من القتال، لكنه لم يتمكن من النجاة من لعبتي "الجولف". .

في حين قال زينرت: "رأيت هذا الشيء اللامع، واعتقدت أنه قطعة من علبة، فحفرت فيه حتى لا يضغط عليه أحد، ورأيت أنه خاتم".

ونظف "زينرت" الخاتم فوجد أنه خاتم من أكاديمية البحرية الأمريكية، دفعة 1964، مع اسم لورينزو محفورًا على الداخل.

وبحسب صحيفة بينساكولا نيوز جورنال، أعاد زينرت الخاتم إلى لورينزو، في متحف الطيران البحري الوطني في قاعدة بينساكولا الجوية البحرية، حيث يعمل لورينزو كمتطوع.

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