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20 صورة لـ أكثر أماكن ممنوع زيارتها حول العالم

07:00 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    جزيرة ثعابيين2
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    -جزيرة-بوفيليا
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    جزيرة الثعابين
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    جزيرة سينتينيل الشمالية
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    جزيرة معزولة
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    جزيرة سينتينيل الشمالية3
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    خطر الثعابيين
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    جزبرة الثعابين المميته
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    جزيرة بوفيليا الممنوعة
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    جزيرة بعيده عن البشر
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    جزيرة معزولة ومرعبة
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    جزيرة
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    جزيرة معزولة عن البشر
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    جزيرة قاتلة
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    جزيرة معزولة عن الأنسان
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    جزيرة مليئة بالثعابين
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    ثعابين مرعبة
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    جزيرة لا تصلح للبشر
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    جزيرة الثعابيين المرعبة
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كتبت- أسماء مرسي:

هناك أماكن في العالم لا يمكنك زيارتها مهما بلغت ثروتك، فهي أماكن محرمة على الجميع، حتى المستكشفين والمغامرين.

وفقا لموقع " Reader's Digest"، إليك 3 أماكن ممنوعة زيارتها:

جزيرة الثعابين، البرازيل


تعتبر جزيرة "إلها دا كيمادا جراند" البرازيلية واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض، تسكنها أعداد هائلة من أفاعي البوثروس الذهبي السامة، التي يمكن أن تذيب لحم الإنسان بلدغتها.

ولحماية البشر، فرضت الحكومة البرازيلية حظرا صارما على دخول الجزيرة، ما جعلها ملاذا آمنا لهذه الزواحف السامة.

جزيرة سينتينيل الشمالية، الهند


في أعماق المحيط الهندي، توجد جزيرة صغيرة تسكنها قبيلة سينتينليز، واحدة من آخر القبائل المعزولة في العالم. هذه القبيلة تقاوم أي تواصل مع العالم الخارجي بعنف، وتحمي أرضها بكل قوة.

جزيرة بوفجليا، إيطاليا


تقع هذه الجزيرة الصغيرة قبالة ساحل مدينة البندقية، وتحمل تاريخا مظلما مليئا بالمرض والمعاناة والأساطير حول الأشباح.

تحولت الجزيرة في الماضي إلى مستشفى للأمراض المعدية ثم إلى ملجأ عقلي، ما جعلها مكانا مخيفا يلفه الغموض.

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