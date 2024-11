فيديو صادم.. حفرة تبتلع أم وطفلها بطريقة مروعة - وهذا ما حدث

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها شهدتها مدينة بوخارست الرومانية، نجت أم وابنها البالغ من العمر خمس سنوات بأعجوبة من الموت بعد أن انهار الطريق فجأة تحتهما.

وفقا لموقع "hindustantimes"، كانت الأم تقود سيارتها لتوصيل ابنها إلى الحضانة، ولكن بمجرد أن خرج الطفل من السيارة، انهارت الأرض فجأة تحت قدميه، لتشكل حفرة عميقة ابتلعتهما.

في لحظة بديهية، قفزت المرأة البالغة من العمر 43 عاما إلى الحفرة محاولة إنقاذ طفلها، قبل أن يهرع المارة لمساعدة الأم.

وقد أظهرت لقطات الفيديو مدى فزع الأم وهي تشاهد ابنها يسقط في الحفرة دون سابق إنذار، ما أصيب المارة بالذهول والرعب.

وبالرغم من هول الصدمة، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الأم والطفل من الحفرة، حيث تبين أنهما لم يصابا بأي أذى خطير، سوى بعض الخدوش الطفيفة.

هذه الواقعة المرعبة تعد تذكيرا بأهمية الصيانة الدورية للبنية التحتية، وحاجة إلى إجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة الطرق والمباني، كما أنها تدعو إلى ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن المناطق التي تشكل خطرا على سلامتهم.

Street collapsed in #Bucharest

The 43-year-old woman was dropping her child off at a kindergarten in Bucharest, #Romania, when the cobblestones gave way underneath them yesterday morning.

The young boy, who had just got out of the car, immediately fell into the huge pit with… pic.twitter.com/9tJlPI4KGV

— Ian Collins (@Ian_Collins_03) October 10, 2024