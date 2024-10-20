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وسط صدمة.. سيدة تستيقظ من الموت قبل دفنها بدقائق

08:00 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيدة تستيقظ من الموت قبل دفنها بدقائق
  • عرض 6 صورة
    سيدة تستيقظ من الموت قبل دفنها بدقائق
  • عرض 6 صورة
    سيدة تستيقظ من الموت قبل دفنها بدقائق
  • عرض 6 صورة
    سيدة تستيقظ من الموت قبل دفنها بدقائق
  • عرض 6 صورة
    سيدة تستيقظ من الموت قبل دفنها بدقائق
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كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، استيقظت شارلوت هولمز، سيدة ستينية من ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، بعد إعلان وفاتها.

بدأت القصة عندما أُصيبت البالغة من العمر 68 عاما بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، ونٌقلت إلى المستشفى، ولكن سرعان ما تحولت الأحداث إلى ما يشبه سيناريو من فيلم خيال علمي، حيث فقدت هولمز وعيها وظلت قلبها يتوقف عن النبض لمدة 11 دقيقة، ومن ثم أعلن الأطباء وفاتها، وفقا لموقع "news18".

قالت هولمز: "لقد كانت تجربة لا توصف، وكأنني كنت أشاهد فيلما عن نفسي".

العودة إلى الحياة

وبعد إخبار عائلتها بوفاتها والتحضير لجنازتها، استيقظت "شارلوت" فجأة وسط صدمة وذهول الأطباء وأفراد أسرتها.

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