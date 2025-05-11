كيف يؤثر تناول المأكولات البحرية على الحوامل؟

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة تكساس وجود صلة محتملة بين استهلاك المأكولات البحرية خلال فترة الحمل والطفولة المبكرة وتحسين التطور العصبي والإدراكي لدى الأطفال

وأظهرت الدراسة أن الفوائد التنموية للمأكولات البحرية الغنية بالمغذيات قد تفوق الأضرار المحتملة.

وتتضمن الأضرار المحتملة: انخفاض الوزن عند الولادة أو مشاكل النمو الحركي الناتجة عن التعرض المحتمل للملوثات الموجودة في المأكولات البحرية، بما في ذلك الرصاص والزئبق، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وقال الدكتورة مورين سبيل، الباحثة الرئيسية: "يُمثل البحث في نتائج النمو والتطور المرتبطة بتناول المأكولات البحرية تحدياً، لأنها تُسهم في توفير عناصر غذائية أساسية، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى ملوثات خطرة مثل الزئبق أو الرصاص".

وتوصي منظمات صحية رائدة، مثل الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، ووكالة حماية البيئة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وإدارة الغذاء والدواء، النساء الحوامل بتناول المأكولات البحرية منخفضة الزئبق: تحديداً، حصتين إلى 3 حصص أسبوعاً (كل حصة ما لا يزيد عن 112 جرام).

وينطبق هذا المعدّل على فترة الرضاعة الطبيعية أيضاً.

ومن الأسماك منخفضة الزئبق المناسبة للحمل والرضاعة: السلمون، والبلطي، والقد، والسردين، وسمك موسى، والروبيان، والأنشوجة.

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