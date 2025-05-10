عصير الكانتلوب.. 5 فوائد صحية تجعله مشروباً مثالياً في أيام الصيف

يتميّز بمذاقه المنعش ولونه الجذاب، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن عصير الكانتلوب يُعد من أكثر العصائر الطبيعية فائدة لصحة الجسم، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

الكنتالوب، ليس مجرد فاكهة صيفية منعشة، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم على أكثر من مستوى.

بحسب "هيلث لاين" فإن تناوله على هيئة عصير طبيعي يعزز استفادة الجسم من مكوناته، خاصة في الطقس الحار الذي يرفع الحاجة للسوائل والمعادن.

فيما يلي 5 فوائد صحية لعصير الكانتلوب:

1. ترطيب الجسم وتعويض السوائل

يحتوي الكانتلوب على نسبة عالية من الماء، تصل إلى أكثر من 90% من وزنه، ما يجعله مثالياً لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، خاصة في فصل الصيف.

كما يساهم في منع الجفاف وتحسين وظائف الأعضاء.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بفضل غناه بالألياف الطبيعية، يساعد عصير الكانتلوب في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتنظيم عملية الهضم، مما ينعكس إيجاباً على صحة القولون.

3. دعم المناعة ومقاومة الأمراض

يحتوي الكانتلوب على فيتامين C بنسبة جيدة، إضافة إلى مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تقوية الجهاز المناعي، ومكافحة الجذور الحرة التي تضر بخلايا الجسم.

4. تحسين صحة الجلد

يُعد عصير الكانتلوب خياراً جيداً لمن يرغب في بشرة صحية ونضرة، حيث يوفر مجموعة من الفيتامينات مثل A وC، المعروفة بدورها في دعم تجدد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

5. خفض ضغط الدم

بفضل احتوائه على معدن البوتاسيوم، يساعد الكانتلوب على تنظيم ضغط الدم، من خلال موازنة تأثير الصوديوم، ما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب.