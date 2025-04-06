تزامنًا مع التقلبات الجوية.. 5 نصائح مهمة من "الصحة" لمرضى الجيوب الأنفية

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات المهمة لمرضى الجيوب الأنفية بهدف تجنب المضاعفات وتخفيف الأعراض المصاحبة لحساسية الأنف، تزامناً مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بداية من اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة، في منشور توعوي، على أهمية غسل الأنف بمحلول ملحي أو استخدام البخاخات المخصصة لتقليل الإفرازات، مع ضرورة التخلص من مسببات التهيج والحساسية مثل الأتربة والدخان.

وشددت الوزارة على ضرورة شرب كميات كافية من المياه يوميًا، بالإضافة إلى وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم والضغط في منطقة الجيوب الأنفية.

كما نصحت الوزارة المواطنين بتجنب العوامل المهيجة للجهاز التنفسي، مثل التدخين واستخدام المنظفات المنزلية التي تحتوي على مواد كيميائية تسبب تهيج الأنف.

ودعت "الصحة" المواطنين إلى الالتزام بهذه الإرشادات للحد من الأعراض وتعزيز الوقاية، خاصة مع التغيرات المناخية المفاجئة التي قد تؤثر سلبًا على صحة مرضى الجيوب الأنفية.