مش هتحس بالعطش.. أكلات ترطب جسمك في حر الصيف خلال صيام العشر الأوائل

كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنا مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يحرص كثيرون على اغتنام هذه الأيام المباركة بالصيام والطاعات.

لكن تزامنها هذا العام مع حرارة الصيف المرتفعة يشكل تحديًا خاصًا للصائمين، خاصة فيما يتعلق بالجفاف والشعور بالعطش طوال النهار.

لذلك، نقدم قائمة بأطعمة تساعد على ترطيب الجسم وتخفيف الإحساس بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، وفقا لموقع "هيلث لاين".

البطيخ ملك الترطيب

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تتجاوز 90%، ما يجعله من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها بعد الإفطار أو في وجبة السحور.

إلى جانب قدرته على إنعاش الجسم، فإنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A وC.

الخيار خفيف ومفيد

الخيار غني بالماء والألياف، ويُعد خيارًا مثاليًا سواء كوجبة خفيفة أو ضمن سلطة، وتناوله في السحور يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وتأخير الإحساس بالعطش.

الزبادي بروتين وهيدرات في آنٍ واحد

الزبادي مصدر ممتاز للبروتينات والسوائل، كما يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساهم في تحسين الهضم.

وتناوله في السحور يمد الجسم بطاقة مستقرة ويخفف من جفاف الفم أثناء الصيام.

الشوفان بالحليب

وجبة خفيفة وسهلة الهضم يمكن تحضيرها في السحور، إذ يمتص الشوفان السوائل ويحتفظ بها، مما يساعد الجسم على البقاء رطبًا لفترة أطول، ويفضل إعداده بالحليب قليل الدسم وتزيينه بقطع فواكه طازجة.

الفواكه الغنية بالماء

مثل البرتقال، الفراولة، الكيوي، والعنب، وتحتوي هذه الفواكه على نسب عالية من الماء والمعادن، وتساعد في تعويض الأملاح التي يفقدها الجسم خلال النهار.

النعناع والليمون

إضافة أوراق النعناع وشرائح الليمون إلى الماء أو تناولهما في مشروبات باردة (بعد الإفطار) يساهم في تهدئة حرارة الجسم وتحفيز الإحساس بالانتعاش.

نصائح عامة للحفاظ على الترطيب أثناء الصيام

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية في السحور، لأنها ترفع الإحساس بالعطش.

الإكثار من شرب الماء تدريجيًا بين الإفطار والسحور، دون الإفراط في شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

تناول الفواكه بدلاً من الحلويات الثقيلة أو المشروبات الغازية.

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