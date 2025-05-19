تمنع ارتفاع سكر الدم.. 5 مشروبات تنظم مستويات الأنسولين

كتب – سيد متولي

تعمل بعض المشروبات العشبية على منح الجسم فوائد عديدة، خاصة بمستويات السكر في الدم، إذ يمكن أن تمنع ارتفاعها، وهو الأمر الذي قد يحميك من مشكلات صحية خطيرة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، هناك خمسة مشروبات عشبية تعمل على تنظيم مستويات الأنسولين ومنع ارتفاع سكر الدم، وهي:

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تنظيم مستويات السكر في الدم، فهو يعزز حساسية الأنسولين وامتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات.

القرفة

تحتوي القرفة على سينامالديهيد، الذي يعزز حساسية الأنسولين ويساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز بكفاءة أكبر، ما يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم.

الكركم

بفضل المركب النشط الكركمين، يعمل الكركم المضاد للالتهابات على خفض نسبة السكر في الدم، حيث يحسن حساسية الأنسولين ويقلل إنتاج الجلوكوز في الكبد.

الحلبة

الحلبة تعمل على منع ارتفاع سكر الدم، لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يبطئ امتصاص الكربوهيدرات ويحسن تحمل الجلوكوز، كما أن مركباتها الفعالة، مثل 4-هيدروكسي إيزوليوسين، تساعد على تنظيم سكر الدم عن طريق تعزيز إفراز الأنسولين.

الريحان

يساعد الريحان على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة إفراز الأنسولين وتحسين وظيفته.

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