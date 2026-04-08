السبانخ من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية، لكن تناوله بشكل غير مدروس قد يشكل مخاطر على بعض الفئات، خاصة المصابين بأمراض الكلى أو حساسية البروتينات النباتية.

ما المخاطر المرتبطة بالسبانخ؟

وفقا لموقع gazeta.ru، أفاد الدكتور يفغيني بيلوسوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ قد يفاقم أمراض الكلى القائمة، إذ يمكن أن يرتبط بالكالسيوم لتكوين بلورات أكسالات الكالسيوم غير القابلة للذوبان، وهي المكون الأساسي لمعظم حصى الكلى.

وأضاف بيلوسوف أنه ينبغي على المصابين بحصى المسالك البولية، أو فرط أكسالات البول، أو أي أمراض كلى أخرى، الحد من استهلاك السبانخ، أو تناوله مطبوخا فقط، إذ يقلل الطهي من محتوى حمض الأكساليك بنسبة تتراوح بين 30 و87%.

كما حذر من خطر حساسية السبانخ، خاصة لدى الأشخاص ذوي فرط الحساسية للبروتينات النباتية، والتي قد تظهر على شكل حكة أو تورم أو غثيان، رغم ندرتها.

ما فوائد السبانخ لمعظم الأشخاص؟

رغم التحذيرات، يبقى السبانخ غذاء صحيا لمعظم الناس، إذ يعد مصدرا غنيا بـ اللوتين والزياكسانثين، وهما كاروتينات تتراكم في شبكية العين وتساعد على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ويحتوي كل 100 جرام من السبانخ على حوالي 2.2 جرام من الألياف الغذائية، التي تدعم وظيفة الأمعاء، تمنع الإمساك، وتعزز البكتيريا النافعة، كما تبطئ امتصاص الغلوكوز، ما يفيد مرضى مقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني.

