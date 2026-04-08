يعد طنين الأذن من المشكلات الصحية الشائعة، ويعاني منه عدد كبير من الأشخاص، لكن عندما يتحول إلى حالة مزمنة يصبح مؤشراً يحتمل أن يرتبط بأمراض نفسية خطيرة.

ماذا كشفت الدراسة الحديثة عن طنين الأذن المزمن؟

نشرت دراسة في مجلة Neuropsychiatric Disease and Treatment نتائج تشير إلى أن الطنين المستمر للأذن قد يكون مرتبطًا بزيادة احتمالية الإصابة بالاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب والقلق، وفقا لموقع mayoclinic.

وأجريت الدراسة على 100 شخص يعانون من طنين الأذن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، واستخدم الباحثون مقياس إعاقة طنين الأذن (THI) لتقييم شدة الأعراض، بينما تم قياس الحالة النفسية باستخدام اختبارات متخصصة أبرزها مقياس بيك للاكتئاب (BDI).

هل هناك علاقة بين شدة الطنين والحالة النفسية؟

كشف التحليل عن ارتباط متوسط ومستمر بين شدة الطنين ومستوى الاكتئاب والقلق، وحتى بعد التحكم في عوامل متعددة، بقيت الدرجات المرتفعة في مقياس THI مرتبطة بزيادة الاضطرابات النفسية، خصوصًا لدى المرضى الذين يعانون من طنين شديد.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين سجلوا أكثر من 58 نقطة على المقياس كانوا أكثر عرضة للاكتئاب المتوسط إلى الشديد بنسبة 3.1 مرات، وللقلق بنسبة 2.8 مرات مقارنة بغيرهم.

ما التفسير العصبي وراء ذلك؟

يرجح العلماء أن العلاقة بين طنين الأذن والحالة النفسية تعود إلى تداخل شبكات عصبية مسؤولة عن معالجة الصوت والتنظيم العاطفي والتحكم المعرفي.

وكشفت الدراسة أن المصابين بطنين الأذن يعانون من تغيرات في نشاط عدة مناطق دماغية، أبرزها:

القشرة السمعية

الجهاز الحوفي

الفص الجبهي

اللوزة الدماغية

الفص الجزيري

القشرة الحزامية الأمامية

هذه التغيرات العصبية قد تعزز التأثير العاطفي للطنين، مما يزيد شعور المريض بالانزعاج ويُسهم في استمراره على المدى الطويل.

