رغم السمعة الصحية الجيدة لبعض الأطعمة، إلا أنها قد تتحول إلى مصدر خفي للسعرات الحرارية عند تناولها بكميات كبيرة. ووفقًا لتقرير نشره موقع Verywell Health، فإن بعض الخيارات الغذائية المفيدة يمكن الإفراط فيها بسهولة بسبب كثافتها الحرارية أو ضعف قدرتها على منح الشعور بالشبع.



ما الأطعمة الأكثر عرضة للإفراط في تناولها؟



تشير الدراسات إلى أن المكسرات المخلوطة والفواكه المجففة من أبرز هذه الأطعمة، فهي تجمع بين الدهون الصحية والألياف، لكنها عالية السعرات، ما يجعل استهلاك كميات كبيرة منها يحدث دون انتباه.



هل الأفوكادو وزبدة المكسرات خيار صحي مطلق؟



يُعد الأفوكادو وزبدة المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، إلا أن سعراتهما مرتفعة نسبيًا، حيث تحتوي ثمرة أفوكادو متوسطة على نحو 300 سعرة حرارية، مما يجعل الإفراط في تناولهما أمرًا واردًا.



هل المشروبات الصحية قد تزيد استهلاك السعرات دون شعور؟



نعم، فالمشروبات مثل العصائر المخفوقة تؤدي إلى استهلاك سعرات عالية بسرعة، خاصة عند إضافة مكونات مثل الحليب والمكسرات والبذور، كما أنها أقل قدرة على منح الشبع مقارنة بالأطعمة الصلبة.



هل الزيوت الصحية آمنة من الإفراط؟



رغم فوائد الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، إلا أنها غنية بالسعرات الحرارية، ما يتطلب الانتباه إلى الكميات المستخدمة أثناء الطهي لتجنب زيادة غير ملحوظة في السعرات اليومية.



هل يمكن أن يكون الشوفان غير مشبع كفاية؟



حتى الأطعمة الصحية مثل الشوفان قد لا توفر شعورًا طويلًا بالشبع عند تناوله بمفرده، لاحتوائه على نسب منخفضة نسبيًا من البروتين والدهون، مما قد يؤدي إلى تناول كميات إضافية لاحقًا.



ما السبب الحقيقي وراء الإفراط في هذه الأطعمة؟



يؤكد خبراء التغذية أن المشكلة لا تكمن في الأطعمة نفسها، بل في طريقة تناولها، حيث يؤدي غياب التوازن بين البروتين والألياف والدهون إلى زيادة احتمالية الإفراط في الاستهلاك.



كيف يمكن تناول هذه الأطعمة بشكل صحي؟



ينصح المختصون بتناول هذه الخيارات ضمن وجبات متوازنة، مع الانتباه لحجم الحصص وتجنب الأكل غير الواعي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة من فوائدها دون تجاوز الاحتياجات اليومية.

ما الخلاصة في التعامل مع الأطعمة الصحية؟



في النهاية، تظل هذه الأطعمة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي، لكن الإفراط فيها قد يقلل من فوائدها، مما يجعل الاعتدال والوعي بالكميات العامل الأساسي للحفاظ على توازن غذائي سليم.

