تبدو صحية.. 5 أطعمة تضر بصحتك احذر تناولها

يحذر خبراء التغذية من أن جزءا كبيرا من الأطعمة المتوفرة حاليا يندرج تحت تصنيف "الأطعمة فائقة التصنيع" (Ultra-Processed Foods - UPF)، والتي تعد من بين أخطر المأكولات على الصحة العامة.

ووفقاً لمؤسسة القلب البريطانية، يعتمد تصنيف "الأطعمة فائقة التصنيع" على نظام "نوفا" (NOVA)، الذي وضعه باحثون من جامعة ساو باولو، ويقسم هذا النظام الأطعمة إلى أربع فئات بناءً على مدى المعالجة التي خضعت لها:

الأولى: أطعمة طبيعية أو معالجة بشكل طفيف، مثل الفواكه والخضروات والبيض والحبوب الكاملة، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

الثانية: مكونات معالجة تُضاف للأطعمة، مثل الزيوت والملح والسكر.

الثالثة: أطعمة مصنعة من مزج الفئتين السابقتين، مثل المخللات والمربى والجبن.

الرابعة: الأطعمة فائقة التصنيع، وهي التي تحتوي على إضافات صناعية غير مستخدمة عادة في الطهي المنزلي، مثل المواد الحافظة، والمحليات الصناعية، والمستحلبات، والنكهات والألوان الاصطناعية.

من السوبرماركت إلى الطاولة: منتجات يومية لكن "فائقة التصنيع"

رغم شعبيتها وانتشارها، تضم قائمة الأطعمة فائقة التصنيع عدداً من المنتجات الشائعة، منها النقانق واللانشون واللحوم المعالجة، والخبز التجاري الجاهز، وحبوب الإفطار المحلاةن والشوربات الفورية، والبطاطس المقلية المعلبة والبسكويت، والمثلجات والزبادي بنكهة صناعية، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

لماذا تُعد هذه الأطعمة ضارة بالصحة؟

تتميز هذه المنتجات بمحتوى عالٍ من الدهون المشبعة والملح والسكر، ما يؤدي إلى تراجع استهلاك الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية.

وتشير الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ساو باولو أن طريقة التصنيع نفسها قد تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص المغذيات، كما تُطرح تساؤلات حول تأثير هذه المواد على صحة الأمعاء، وإن كانت تلك التأثيرات تعود إلى مادة معينة أو لمزيج العناصر الكيميائية معاً، وفقاً لما ورد في موقع "ميترو".

منتجات تُسوّق كـ"صحية".. لكنها مضللة

فيما يلي أمثلة على أطعمة تُباع على أنها صحية، لكنها في الحقيقة تنتمي لفئة الأطعمة فائقة التصنيع:

1. الوجبات الجاهزة

لازانيا وكاري وفطائر معبأة تُباع بتصنيفات مثل "فاخر" أو "طبيعي"، لكنها غالباً ما تحتوي على مثبتات كيميائية وكميات مرتفعة من الصوديوم.

2. الحليب النباتي

رغم كونه خياراً نباتياً شائعاً، إلا أن حليب اللوز أو الشوفان غالباً ما يُصفى ويُعاد تركيبه بنسبة صغيرة جداً من المكوّن الأصلي، مع إضافات صناعية قد تحدّ من الفائدة الغذائية.

3. بدائل اللحوم

رغم خلوها من المكونات الحيوانية، تحتوي بدائل اللحوم على مكونات معالجة ومكررة، ما يجعلها غير مثالية كخيار صحي دائم.

4. ألواح الجرانولا والبروتين

تحمل طابعاً "رياضياً" لكنها غالباً مليئة بالسكريات والدهون المخفية. فائدتها مرتبطة بالسياق: مقبولة كوجبة خفيفة، لا كبديل للوجبات الأساسية.

5. حبوب الإفطار

ليست كلها متساوية. بعض الأنواع، مثل الشوفان الطبيعي، صحية، لكن أخرى مضاف إليها سكريات ومحسنات نكهة وألوان تجعلها أقرب للوجبات السريعة منها للفطور الصحي.

لا تثق في الغلاف.. اقرأ المكونات

مع تسويق ذكي يُغلف الأطعمة بكلمات مثل "صحي" و"خالٍ من السكر" و"عضوي"، قد ينخدع المستهلك بسهولة.

اقرأ أيضا:

غني بالزنك.. نوع "تسالي" يحمي من أمراض القلب ويحسن المزاج في العيد

مشروب يسبب السرطان وحصوات الكلى.. احذر تناوله بعد الأكل في العيد

هتسافر في العيد؟.. احذر تناول هذه الأطعمة في الطائرة

"ينظف ويكنس".. أول روبوت في العالم يعمل في الفنادق

لهذه الأسباب.. احذري ارتداء الذهب والفضة معا