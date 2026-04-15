نقص الحديد من أكثر اضطرابات الدم انتشارا حول العالم، إذ تشير التقديرات إلى إصابة نحو 30% من السكان به، خاصة النساء والأطفال، وغالبا ما يتطور بشكل تدريجي دون ملاحظة واضحة في بداياته، ما يجعله أحد أكثر الحالات التي يتم تجاهلها حتى تتفاقم الأعراض.

كيف يحدث فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟

وبحسب موقع هيلث، يحدث فقر الدم الناتج عن نقص الحديد عندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم، وهو العنصر الأساسي لتكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين عبر الدم، ومع تراجع الهيموجلوبين، تقل كفاءة إيصال الأكسجين إلى الأنسجة، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وضعف القدرة البدنية والذهنية.

ما أعراض نقص الحديد؟



في المراحل الأولى قد لا تكون الأعراض واضحة، لكنها تتطور تدريجيا لتشمل مجموعة من العلامات، أبرزها:



الشعور المستمر بالتعب وفقدان الطاقة

ضيق في التنفس خاصة أثناء المجهود

الدوخة والصداع

شحوب أو اصفرار الجلد

برودة في الأطراف

تسارع ضربات القلب

ضعف عام غير مبرر

الرغبة في تناول مواد غير غذائية مثل الثلج أو الطين

تساقط الشعر وهشاشة الأظافر

وتعكس هذه الأعراض نقص الأكسجين الواصل إلى أنسجة الجسم وتأثر وظائفه الحيوية.

ما أسباب نقص الحديد؟



سوء التغذية:

عدم الحصول على كميات كافية من الحديد من مصادره الغذائية مثل اللحوم والبقوليات والخضروات الورقية.

ضعف الامتصاص:

بعض اضطرابات الجهاز الهضمي أو العمليات الجراحية قد تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل طبيعي.

فقدان الدم:

مثل غزارة الدورة الشهرية، أو نزيف الجهاز الهضمي، أو النزيف الناتج عن الولادة والعمليات الجراحية.

ما علاج نقص الحديد؟



يرتكز العلاج على تعويض النقص ومعالجة السبب، من خلال:



التغذية السليمة:

تناول أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، الكبد، العدس، والفاصوليا، مع فيتامين C لتحسين الامتصاص.



المكملات الغذائية:

وهي الأكثر شيوعًا وتؤخذ لفترات قد تمتد لعدة أشهر.

الحديد الوريدي:

يستخدم في الحالات الشديدة أو عند ضعف الامتصاص.

نقل الدم:

يستخدم في الحالات الحرجة فقط كحل سريع وليس علاجيا دائما.

طرق الوقاية من نقص الحديد



يمكن تقليل خطر الإصابة عبر اتباع نظام غذائي متوازن، تناول المكملات عند الحاجة، تقليل الشاي والقهوة لأنها تقلل الامتصاص.

