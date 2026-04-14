5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

كتب : أسماء مرسي

12:00 م 14/04/2026

السيطرة على مستويات سكر الدم من أهم عوامل الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من السكري من النوع الثاني، وهناك بعض المشروبات اليومية تسهم في تحسين استجابة الجسم للجلوكوز ودعم توازن السكر، ضمن نظام غذائي صحي.

هل يمكن أن يساعد الماء في خفض سكر الدم؟

وفقا لموقع "Verywell Health"، يأتي الماء في مقدمة المشروبات الداعمة لتنظيم السكر، إذ يساعد الحفاظ على الترطيب في تحسين وظائف الجسم وتقليل ارتفاع مستويات السكر، كما يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني عبر تعزيز الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السكريات.

هل يؤثر الحليب على مستويات السكر في الدم؟

رغم احتوائه على سكريات طبيعية، إلا أن الحليب يساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم بفضل البروتين والدهون، ما يقلل من الارتفاع المفاجئ بعد تناول الوجبات.

هل الشاي الأخضر والأسود مفيدان لمرضى السكر؟

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات "الكاتيكينات" المضادة للأكسدة، والتي تحسن حساسية الإنسولين وتدعم التحكم في السكر، كما أن الشاي الأسود يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري عند تناوله بانتظام.

هل عصير الطماطم يساعد في تنظيم السكر؟

عصير الطماطم من المشروبات منخفضة المؤشر الجلايسيمي، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعا سريعا في سكر الدم، ويساعد تناوله قبل الوجبات على تحسين استجابة الجسم للغلوكوز.

هل مشروب الكفير مفيد لضبط السكر؟

الكفير، وهو حليب مخمر، يسهم في خفض سكر الدم الصائم وتحسين حساسية الإنسولين، ما يجعله خيارا داعما للصحة الأيضية.

