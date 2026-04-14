إعلان

نوع شاي يقوي قلبك ويعزز صحة البشرة- تناوله

كتب : أسماء مرسي

04:00 ص 14/04/2026

الشاي الأخضر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشاي الأخضر واحدا من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم بفضل ارتباطه بفوائد صحية متعددة، إلا أن تأثيره الفعلي على الجسم لا يعتمد فقط على خصائصه، بل يتأثر أيضا بنمط الحياة والعادات الغذائية لكل فرد، لكن هل تعلم كيف يؤثر الإفراط في تناوله على صحتك؟

ما هي أبرز فوائد الشاي الأخضر للجسم؟

وفقا لموقع "aif"، يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة الكاتيكينات والبوليفينولات، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

ورُبط الاستهلاك المنتظم له بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل يساعد الشاي الأخضر على تحسين وظائف الدماغ؟

الشاي الأخضر يدعم الوظائف الإدراكية مثل التركيز والذاكرة، بفضل احتوائه على مزيج من الكافيين وحمض الثيانين، الذي يمنح تأثيرا محفزا معتدلا مقارنة بالقهوة.

كيف يسهم الشاي الأخضر في إنقاص الوزن؟

يساعد تناوله باعتدال في تعزيز عملية الأيض، خاصة عند دمجه مع النشاط البدني، لكنه لا يعد وسيلة فعالة لإنقاص الوزن بمفرده، ولا يمكن أن يحل محل النظام الغذائي الصحي.

هل للشاي الأخضر فوائد للبشرة؟

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تسهم في تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية والالتهابات، ما يمنحه تأثيرا إيجابيا على صحة البشرة.

ما أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر؟

رغم فوائده، فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى آثار جانبية مثل تقليل امتصاص بعض العناصر الغذائية أو زيادة الحساسية تجاه الكافيين، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال وبدون إضافة السكر.

هل يعتمد تأثير الشاي الأخضر على نمط الحياة؟

تتأثر فوائد الشاي الأخضر بشكل مباشر بنمط الحياة العام، إذ ترتبط فعاليته بالتغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني للحصول على أفضل النتائج الصحية.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

