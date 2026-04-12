يطلق الرمان والتوت الأزرق بـ"الفواكه الخارقة"، نظرا لاحتوائهما على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فكلاهما يقدّم فوائد ملحوظة لصحة القلب.

كيف يسهم الرمان في دعم صحة القلب وضغط الدم؟

يسهم الرمان في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، بفضل مركبات البوليفينول التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتساعد على تمدد الأوعية الدموية بشكل أفضل وخفض الكوليسترول الضار، وفقا لـ "Very Well Health".

كيف يؤثر التوت الأزرق على صحة الأوعية الدموية وضغط الدم؟

في المقابل، يسهم التوت الأزرق في دعم وظيفة الأوعية الدموية وتحسين مرونة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم، خاصة لدى بعض الفئات.

ما الفرق بين المركبات النشطة في الرمان والتوت الأزرق؟

يمتاز الرمان باحتوائه على مركبات قوية مثل البونيكالاجين، التي تمنحه قدرة عالية في اختبارات مضادات الأكسدة.

أما التوت الأزرق، يحتوي على "الأنثوسيانين"، وهي مركبات يسهل على الجسم استخدامها، ما قد يجعل تأثيرها أكثر مباشرة في الحياة اليومية.

كيف يؤثر استهلاك الرمان والتوت الأزرق على الصحة؟

كما يلعب شكل الاستهلاك دورًا مهمًا، إذ تعتمد كثير من الدراسات على عصير الرمان أو مستخلصاته، ما يعني الحصول على جرعات أعلى من المركبات النشطة، لكنها قد تأتي مع سكريات مضافة.

في المقابل، يستهلك التوت الأزرق غالبا في صورته الكاملة، ما يوفر أليافا إضافية ويساعد على التحكم في السعرات الحرارية.

أيهما أفضل للصحة: الرمان أم التوت الأزرق أم أن التنوع هو الحل؟

بناء على ذلك، لا يوجد خيار واحد أفضل بشكل مطلق، إذ يعتمد الأمر على الهدف الصحي.

الرمان قد يكون مناسبا لتعزيز مضادات الأكسدة أو دعم مستويات الكوليسترول، بينما يعد التوت الأزرق خيارا عمليا لدعم صحة الأوعية الدموية ضمن النظام الغذائي اليومي.

