أطعمة تعزز مزاجك وتقلل التوتر بشكل طبيعي

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 11/04/2026

في ظل ضغوط الحياة اليومية، يبحث كثيرون عن طرق طبيعية لتحسين حالتهم النفسية دون اللجوء إلى الأدوية وتشير تقارير طبية منشورة على موقع Healthline إلى أن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية تساهم في تقليل التوتر وتعزيز الشعور بالسعادة، بفضل تأثيرها المباشر على كيمياء الدماغ.

كيف يؤثر الطعام على حالتك المزاجية؟

تلعب بعض العناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3، والمغنيسيوم، والفيتامينات دورًا مهمًا في تنظيم هرمونات السعادة مثل السيروتونين، ما يساعد على تقليل القلق وتحسين المزاج العام.

ما هي الأطعمة التي تساعد على تقليل التوتر؟

الشوكولاتة الداكنة
تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تقليل هرمونات التوتر، كما تحفّز إفراز هرمون السعادة.

الأسماك الدهنية


مثل السلمون والتونة، الغنية بأحماض أوميجا 3 التي تدعم صحة الدماغ وتقلل القلق.

المكسرات


تحتوي على المغنيسيوم والدهون الصحية التي تساعد في تهدئة الجهاز العصبي.

الزبادي


يدعم صحة الأمعاء، والتي ترتبط بشكل مباشر بالحالة النفسية وفقًا لأبحاث حديثة.

هل الفواكه لها دور في تحسين المزاج؟

خاصة الموز والتوت، حيث يحتويان على مركبات تعزز إنتاج السيروتونين وتساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء.

كيف تساعد المشروبات الطبيعية على الاسترخاء؟

مشروبات مثل الشاي الأخضر والبابونج تحتوي على مركبات مهدئة تقلل التوتر وتحسن جودة النوم.

ما النصائح الغذائية للحفاظ على مزاج مستقر؟

ينصح الخبراء بتناول وجبات متوازنة، وتجنب الإفراط في الكافيين والسكريات، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على توازن الجسم.

