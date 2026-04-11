سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

كتب : آية محمد

09:57 ص 11/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 11-4-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.36% ليصل إلى نحو 4749 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4785 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6155 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7180 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8205 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255175 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4749 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

