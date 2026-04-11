سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق.. انخفاض جديد

كتب : آية محمد

10:33 ص 11/04/2026

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، وحديد عز، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 11-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 36953.85 جنيه، بتراجع 43.65 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38993.33 جنيه، بتراجع 42.15 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 39000 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4136.67 جنيه، بتراجع 48.04 جنيه.

