7 علامات تكشف إصابتك بسرطان الخصية.. لا تتجاهلها

كتبت- أسماء العمدة:

سرطان الخصية هو نوع من السرطان يصيب الخصيتين، وهما الغدتان التناسليتان الذكريتان اللتان تنتجان الحيوانات المنوية والهرمونات الجنسية الذكرية، ويمكن علاج سرطان الخصية بنجاح كبير، خاصة إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة.

ووفقًا لموقع healthline، إليك 7 علامات قد تدل على الإصابة بسرطان الخصية.

1- ظهور كتلة أو تورم في إحدى الخصيتين

هذه هي العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الخصية. قد تشعر بكتلة صلبة أو ناعمة، أو قد يكون هناك مجرد شعور بالامتلاء.

2- ألم في الخصية أو كيس الصفن

قد يكون الألم خفيفًا أو شديدًا، وثابتًا أو متقطعًا.

3- شعور بالثقل في كيس الصفن

تشعر بثقل غير مريح في كيس الصفن.

4- تغيير في حجم أو شكل الخصية

قد تلاحظ تغيرًا في حجم أو شكل إحدى الخصيتين مقارنة بالأخرى.

5- تضخم الغدد الليمفاوية في منطقة البطن أو الرقبة

يشير ذلك إلى انتشار السرطان.

6- ألم في الظهر أو البطن

يكون هذا الألم ناتجًا عن انتشار السرطان إلى مناطق أخرى في الجسم.

7- الشعور بالإعياء والتعب العام

أحد الأعراض المبكرة لسرطان الخصية.

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