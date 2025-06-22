علامات تظهر بعد الاستحمام تدل على الإصابة بسرطان الخصية

علامات تظهر بعد الاستحمام تدل على الإصابة بسرطان ا

كتبت- شيماء مرسي

قد يسهم إجراء فحص سريع بعد الاستحمام في وقاية الرجال من الإصابة بسرطان الخصية في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايو أن سرطان الخصية يعد المرض الأكثر شيوعا الذي يصيب الرجال تحت سن الأربعين، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح شون داسون أخصائي أورام المسالك البولية البريطاني: "يمكن علاج سرطان الخصية قبل انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا تم اكتشافه مبكرا".

وأضاف: "غالبا لا يسبب سرطان الخصية ألم، لذا فإن الفحص الذاتي المنتظم للخصيتين شديد الأهمية للكشف المبكر عن أي كتل أو تغييرات".

وأشار: "إذا شعرت بشيء غير عادي، مثل وجود كتلة أو نتوء، أو إذا تغير حجم الخصية، يجب استشارة الطبيب فورا".

كيفية إجراء الفحص؟

وفقا لجمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ينصح بفحص خصيتيك وتحسسهما من حين لآخر.

وتشير الجمعية إلى أن بعض الأشخاص يجدون ذلك أسهل أثناء الاستحمام بماء دافئ أو بعده، حيث يساعد الدفء على استرخاء كيس الصفن.

كما يجب عليك فحص خصيتيك بانتظام، مع الانتباه إلى أي تغيرات في الحجم أو الوزن والبحث عن أي كتل أو تورم.

ويجب استشارة الطبيب إذا كان لديك:

كتلة أو تورم في جزء من إحدى الخصيتين.

زيادة حجم الخصية.

ألم أو انزعاج في الخصية أو كيس الصفن "وهو كيس جلدي يحيط بالخصيتين".

الخصية ثقيلة.

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