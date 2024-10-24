هتنام لمدة 10 ساعات.. حيلة بسيطة هتخليك تنام في "دقيقتين"

كتبت- شيماء مرسي

قد لا يحصل الكثير من الأشخاص على قسط كاف من النوم، ما يؤثر على صحتهم البدنية والعقلية.

ولكن لحسن الحظ يوجد روتين ليلي للنوم في غضون دقيقتين وللحصول على نوم متواصل لمدة تصل إلى 10 ساعات، نستعرضها في النقاط التالية، وفق ما كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

-ممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميا، قد يسهم في الشعور بالتعب، ومع ذلك يجب الحذر من ممارستها بشكل صارم بعد الساعة 6 مساء، لأن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على النوم.

-الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم لأنها تزيد من الإصابة بحرقة المعدة وعسر الهضم، على سبيل المثال: الفلفل الأحمر يزيد من درجة حرارة الجسم الأساسية، ما يجعل من الصعب النوم.

- تناول الأطعمة مثل اللوز والديك الرومي والكيوي والسلمون والماكريل والأرز الأبيض طوال اليوم يمكن أن يوفر لك العناصر الغذائية الحيوية اللازمة للنوم.

-يجب إبعاد جميع الأجهزة الإلكترونية من غرفة النوم، لأن الضوء الأزرق يمكن أن يتداخل مع إنتاج الميلاتونين الذي يعطل النوم.

-الحصول على حمام دافئ قبل ساعتين من وقت النوم، وهذا يسمح للجسم بالتبريد، ومن ثم إخباره أن الوقت قد حان للنوم.

-الاستلقاء على الظهر وإغلاق العينين والتنفس ببطء.

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