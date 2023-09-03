انخفاض ضغط الدم.. ما الأعراض ومتى يكون الأمر خطيرًا؟

كتب- أحمد جمعة:

يعد انخفاض ضغط الدم من الأمراض الأكثر انتشارًا بين المصريين، في وقت تشير دراسات إلى أن ربع المصريين يعانون مع أمراض الضغط سواءً المرتفع أو المنخفض، في حين لا يدرك الكثير إصابتهم بهذا المرض بسبب "طبيعته الصامتة".

وبصفة عامة يُعد ضغط الدم منخفضًا إذا انخفضت القراءة لأقل من ٩٠ ملليمترًا من الزئبق (ملم زئبقي) بالنسبة إلى الرقم العلوي (الانقباضي) أو ٦٠ ملم زئبقي بالنسبة إلى الرقم السفلي (الانبساطي).

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، فإن معدل انخفاض ضغط الدم يتفاوت من شخص لآخر، فما يُعد منخفضًا لأحد الأشخاص يعتبر طبيعيًا لشخص آخر.

وقد لا يسبب انخفاض ضغط الدم أي أعراض ملحوظة، أو قد يسبب الدوخة والإغماء. وفي بعض الأحيان، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة.

تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم:

* عدم وضوح الرؤية

* الدوخة أو الدوار

* الإغماء

* الإرهاق و الشحوب

* صعوبة التركيز

* الغثيان

وقد يكون انخفاض ضغط الدم لدى البعض مؤشرًا على حالة مرضية كامنة، وخاصة عندما ينخفض فجأة أو تصحبه أعراض.

كما يؤدي الانخفاض الشديد لضغط الدم إلى حالة مَرَضية تُعرف باسم الصدمة. وتشمل أعراض الصدمة:

* التشوش، خاصة عند كبار السن

* برودة الجلد ورطوبته

* نقص في لون الجلد (الشحوب)

* سرعة التنفس وضعفه

* ضعف النبض وتسارعه

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