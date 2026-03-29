الكليتان من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، إذ تعملان على تنقية الدم من السموم، وضبط توازن الأملاح والسوائل، والمساهمة في تنظيم ضغط الدم، ورغم هذه الأهمية الكبيرة، يعاني العديد من الأشخاص من أمراض الكلى دون إدراك ذلك، لأن هذه الأمراض غالبا ما تتطور ببطء دون أعراض واضحة.

ما مرض الكلى المزمن؟

هو حالة تتدهور فيها وظائف الكلى تدريجيا مع مرور الوقت، وقد تصل في مراحل متقدمة إلى الفشل الكلوي، ورغم أن السكري وارتفاع ضغط الدم من أبرز الأسباب، إلا أن نمط الحياة اليومي يلعب دورا كبيرا في زيادة خطر الإصابة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

كيف تحافظ على صحة كليتيك؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بمشكلات الكلى من خلال اتباع بعض العادات الصحية البسيطة، مثل تقليل الملح، والالتزام بتناول الأدوية بحذر، وشرب كميات كافية من الماء، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى الحرص على نوم جيد ومنتظم.

5 عادات يومية قد تؤذي الكلى

كيف تهدد قلة شرب الماء الكلى؟

عدم الحصول على كمية كافية من السوائل يقلل من حجم البول، ما يؤدي إلى تراكم الأملاح والمعادن، ويزيد من احتمالية تكوّن الحصوات داخل الكلى.

كيف يهدد تناول الملح بكثرة الكلى؟

تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل، ما يضع ضغطا إضافيا على الكلى ويؤثر على كفاءتها مع الوقت، خاصة مع الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والمعلبة.

كيف يؤثر النوم غير الكافي على الكلى؟

قلة النوم أو اضطرابه تؤثر على توازن الجسم والساعة البيولوجية، ما قد ينعكس سلبًا على كفاءة عمل الكلى على المدى الطويل.

ما أضرار الاستخدام المفرط لمسكنات الألم على الكلى؟

الإفراط في تناول أدوية مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك قد يضعف تدفق الدم إلى الكلى، ما يزيد احتمالية تعرضها للتلف، خصوصا لدى كبار السن أو من لديهم مشكلات صحية مسبقة.

ما أضرار الإكثار من الأطعمة المصنعة؟

الأطعمة الجاهزة تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والمواد الحافظة والفوسفور، وهي عناصر قد تُرهق الكلى وتؤثر سلبًا على وظائفها عند استهلاكها بكثرة.

