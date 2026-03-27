تُعد الأزمات القلبية من أخطر الحالات الصحية التي قد تحدث بشكل مفاجئ، لكنها في كثير من الأحيان لا تأتي دون إنذار، إذ يرسل الجسم إشارات تحذيرية قد تمر مرور الكرام، رغم أنها قد تكون الفارق بين الحياة والموت إذا تم الانتباه لها مبكرًا.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز العلامات التحذيرية للنوبة القلبية وفقا لما ذكرته صحيفة healthline.

كيف تحدث الأزمة القلبية؟

تحدث الأزمة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، غالبًا بسبب انسداد في الشرايين التاجية نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول.

متى تظهر العلامات التحذيرية؟

قد تظهر الأعراض قبل النوبة بساعات أو أيام، وفي بعض الحالات بشكل مفاجئ، كما تختلف شدتها من شخص لآخر، خاصة بين الرجال والنساء.

لماذا يجب عدم تجاهل الأعراض؟

لأن التأخر في التعامل مع الأعراض قد يؤدي إلى تلف دائم في عضلة القلب، أو حتى الوفاة، التدخل السريع يزيد من فرص النجاة بشكل كبير.

7 علامات تحذيرية للأزمة القلبية

ألم أو ضغط في الصدر

أكثر الأعراض شيوعًا، ويشعر به المريض كضغط أو ثقل في منتصف الصدر قد يستمر لعدة دقائق.

ألم يمتد إلى الذراع أو الكتف

غالبًا في الذراع الأيسر، وقد يمتد إلى الرقبة أو الفك.

ضيق في التنفس

قد يحدث مع أو بدون ألم في الصدر، ويزداد مع الحركة.

التعرق المفاجئ

تعرق بارد وغير مبرر، حتى دون بذل مجهود.

الشعور بالغثيان أو القيء

خاصة لدى النساء، وقد يُخلط مع مشاكل في المعدة.

الدوخة أو فقدان التوازن

الإحساس بالدوار أو قرب الإغماء.

التعب الشديد غير المبرر

إرهاق مفاجئ حتى مع القيام بأعمال بسيطة.

هل تختلف الأعراض من شخص لآخر؟

قد تختلف الأعراض، خاصة لدى النساء وكبار السن ومرضى السكري، حيث قد تكون أقل وضوحًا أو غير تقليدية.

كيف تتصرف عند ظهور الأعراض؟

الاتصال بالإسعاف فورًا

التوقف عن أي نشاط بدني

الجلوس أو الاستلقاء بهدوء

