إعلان

7 علامات تحذيرية تحدث عند تعرضك للأزمة القلبية المفاجئة

كتب : أسماء العمدة

04:00 م 27/03/2026

الأزمة القلبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تُعد الأزمات القلبية من أخطر الحالات الصحية التي قد تحدث بشكل مفاجئ، لكنها في كثير من الأحيان لا تأتي دون إنذار، إذ يرسل الجسم إشارات تحذيرية قد تمر مرور الكرام، رغم أنها قد تكون الفارق بين الحياة والموت إذا تم الانتباه لها مبكرًا.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز العلامات التحذيرية للنوبة القلبية وفقا لما ذكرته صحيفة healthline.

كيف تحدث الأزمة القلبية؟

تحدث الأزمة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، غالبًا بسبب انسداد في الشرايين التاجية نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول.

متى تظهر العلامات التحذيرية؟

قد تظهر الأعراض قبل النوبة بساعات أو أيام، وفي بعض الحالات بشكل مفاجئ، كما تختلف شدتها من شخص لآخر، خاصة بين الرجال والنساء.

لماذا يجب عدم تجاهل الأعراض؟

لأن التأخر في التعامل مع الأعراض قد يؤدي إلى تلف دائم في عضلة القلب، أو حتى الوفاة، التدخل السريع يزيد من فرص النجاة بشكل كبير.

7 علامات تحذيرية للأزمة القلبية

ألم أو ضغط في الصدر

أكثر الأعراض شيوعًا، ويشعر به المريض كضغط أو ثقل في منتصف الصدر قد يستمر لعدة دقائق.

ألم يمتد إلى الذراع أو الكتف

غالبًا في الذراع الأيسر، وقد يمتد إلى الرقبة أو الفك.

ضيق في التنفس

قد يحدث مع أو بدون ألم في الصدر، ويزداد مع الحركة.

التعرق المفاجئ

تعرق بارد وغير مبرر، حتى دون بذل مجهود.

الشعور بالغثيان أو القيء

خاصة لدى النساء، وقد يُخلط مع مشاكل في المعدة.

الدوخة أو فقدان التوازن

الإحساس بالدوار أو قرب الإغماء.

التعب الشديد غير المبرر

إرهاق مفاجئ حتى مع القيام بأعمال بسيطة.

هل تختلف الأعراض من شخص لآخر؟

قد تختلف الأعراض، خاصة لدى النساء وكبار السن ومرضى السكري، حيث قد تكون أقل وضوحًا أو غير تقليدية.

كيف تتصرف عند ظهور الأعراض؟

الاتصال بالإسعاف فورًا

التوقف عن أي نشاط بدني

الجلوس أو الاستلقاء بهدوء

صحة القلب الكوليسترول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
زووم

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"

اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية
رياضة عربية وعالمية

اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية
التطبيق خلال ساعات..آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
أخبار مصر

التطبيق خلال ساعات..آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء
شئون عربية و دولية

لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء
بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
أخبار السيارات

بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟