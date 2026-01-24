إعلان

محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية.. إليك أسباب زيادة الأزمات القلبية في الشتاء

كتب – محمود عبده:

04:00 م 24/01/2026

محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية.. إليك أسباب زيادة الأز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الفنان محمد صبحي، صباح الجمعة لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى على وجه السرعة، ما أثار قلق محبيه والجمهور.

وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، تعرض صبحى لأزمة قلبية حادة أثناء تواجده في منزله، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

بينما أكدت مصادر طبية، أن حالته مستقرة حاليًا مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان عدم حدوث أي مضاعفات، والإطمئنان على صحته.

لماذا ترتفع النوبات القلبية في الشتاء؟

تشير الدراسات إلى أن البرد القارس والرياح والرطوبة تزيد الضغط على القلب، ما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب موقع News18.

كما أن انخفاض الحرارة يجعل الأوعية الدموية تنقبض، ويقل تدفق الأكسجين إلى عضلة القلب، ما يزيد الإجهاد عليها.

من هم الأكثر عرضة؟

-أصحاب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

-مرضى الشرايين التاجية.

-من يتعرضون فجأة للبرد بعد البقاء في مكان دافئ.

حتى الأشخاص الأصحاء قد يشعرون بزيادة معدل ضربات القلب إذا خرجوا فجأة في طقس شديد البرودة.

تأثير الشتاء على المزاج وصحة القلب

قلة ضوء الشمس في الشتاء قد تؤدي إلى اضطراب عاطفي موسمي (SAD)، ما يزيد التوتر، ويسرّع ضربات القلب ويرفع ضغط الدم، وبالتالي يزيد خطر النوبات القلبية.

نمط الحياة يضاعف المخاطر

الجلوس الطويل، قلة النشاط البدني، النظام الغذائي الغني بالدهون والملح، قلة النوم، وتلوث الهواء، كلها عوامل تجعل القلب أكثر عرضة للأزمات في فصل الشتاء.

محمد صبحي النوبات القلبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
أخبار مصر

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
السيسي للمصريين: لا نحمي نظامًا.. أنتم أغلى من أن تضيعوا عشان أحد
أخبار مصر

السيسي للمصريين: لا نحمي نظامًا.. أنتم أغلى من أن تضيعوا عشان أحد
بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
زووم

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
مصراوى TV

صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو| ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام