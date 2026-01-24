تعرض الفنان محمد صبحي، صباح الجمعة لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى على وجه السرعة، ما أثار قلق محبيه والجمهور.

وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، تعرض صبحى لأزمة قلبية حادة أثناء تواجده في منزله، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

بينما أكدت مصادر طبية، أن حالته مستقرة حاليًا مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان عدم حدوث أي مضاعفات، والإطمئنان على صحته.

لماذا ترتفع النوبات القلبية في الشتاء؟

تشير الدراسات إلى أن البرد القارس والرياح والرطوبة تزيد الضغط على القلب، ما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب موقع News18.

كما أن انخفاض الحرارة يجعل الأوعية الدموية تنقبض، ويقل تدفق الأكسجين إلى عضلة القلب، ما يزيد الإجهاد عليها.

من هم الأكثر عرضة؟

-أصحاب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

-مرضى الشرايين التاجية.

-من يتعرضون فجأة للبرد بعد البقاء في مكان دافئ.

حتى الأشخاص الأصحاء قد يشعرون بزيادة معدل ضربات القلب إذا خرجوا فجأة في طقس شديد البرودة.

تأثير الشتاء على المزاج وصحة القلب

قلة ضوء الشمس في الشتاء قد تؤدي إلى اضطراب عاطفي موسمي (SAD)، ما يزيد التوتر، ويسرّع ضربات القلب ويرفع ضغط الدم، وبالتالي يزيد خطر النوبات القلبية.

نمط الحياة يضاعف المخاطر

الجلوس الطويل، قلة النشاط البدني، النظام الغذائي الغني بالدهون والملح، قلة النوم، وتلوث الهواء، كلها عوامل تجعل القلب أكثر عرضة للأزمات في فصل الشتاء.