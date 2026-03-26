يعد فيتامين سي فعالا في تحسين امتصاص الحديد وآمن جدا عند تناوله بالجرعات الموصى بها، لكن الإكثار منه يسبب الغثيان والقيء وحرقة في المعدة وآلام في البطن والصداع.

كما إن تناول كميات تزيد عن 2000 ملليجرام من فيتامين سي غير آمن ويسبب حصوات الكلى والإسهال الحاد.

كيف يؤثر الاستهلاك الطويل الأمد لفيتامين C على خطر حصى الكلى؟

لدى الأشخاص المعرضين لتكون حصى الكلى، يزيد الاستهلاك اليومي طويل الأمد لأكثر من 1000 ملليجرام من فيتامين سي بشكل ملحوظ من خطر تكرار الإصابة بحصى الكلى.

كلما زاد استهلاك الجسم لفيتامين سي، زادت كمية إفرازه في الكليتين، ومن أكثر أنواع حصى الكلى شيوعا هي أكسالات الكالسيوم.

يقوم بعض الأشخاص بتحويل فيتامين سي إلى أكسالات، حيث يتميز فيتامين سي بطبيعته الحمضية، ما يؤدي إلى زيادة حموضة البول (انخفاض الرقم الهيدروجيني) مع ارتفاع نسبته.

ويكون خطر تكون بلورات أكسالات الكالسيوم أعلى ما يمكن عند مستوى رقم هيدروجيني يتراوح بين 4.5 و5.5، وفقا لـ "هيلث لاين".

لماذا يزيد انخفاض حموضة البول من احتمال الإصابة بحصوات الكلى؟

يكون احتمال الإصابة بحصى الكلى أعلى لدى الأشخاص ذوي درجة حموضة البول المنخفضة.

كما أن الرجال الذين تناولوا مكملات فيتامين سي بجرعة 1000 ملليجرام يوميا كانوا أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين سي من خلال نظام غذائي متوازن، وتمتص أجسامنا هذا الفيتامين بشكل أكثر فعالية من الأطعمة التي نتناولها.

ما هي المصادر الطبيعية لفيتامين سي؟

تشمل المصادر الرئيسية لفيتامين سي الحمضيات والطماطم والشمام والفراولة.

ما هي حصوات الكلى؟

هي عبارة عن ترسبات صلبة من الأملاح والمعادن تتكون داخل الكليتين التي تعمل على إزالة الفضلات والسوائل من الدم، مما ينتج عنه البول.

وإذا لم يكن هناك كمية كافية من السوائل في الدم، فقد تتراكم الفضلات وتتحول إلى حصوات.

لماذا يسبب الإكثار من فيتامين سي حصوات الكلى؟

نظرا لأن فيتامين سي يزيد من إفراز الأوكسالات في البول، وهو نوع من أملاح الكالسيوم المسؤولة عن بعض الحصى.

كما أن جزء من فيتامين سي يتحول إلى أوكسالات ويطرح في البول، مما يزيد من خطر تكون حصوات أوكسالات الكالسيوم.

ما هي أعراض حصوات الكلى؟

ألم حاد في الجانب أو أسفل البطن.

ألم أثناء التبول.

وجود دم في البول.

الغثيان والقيء.

التبول كثيرا.

البول الوردي أو الأحمر أو البني.

ما هي عوامل خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

الجفاف

ممارسة التمارين الرياضية المكثفة

عدم شرب كمية كافية من الماء

السمنة

استخدام بعض الأدوية مثل مثبطات البروتياز والمضادات الحيوية وبعض مدرات البول والحموضة التي تحتوي على الكالسيوم.

مرض التهاب الأمعاء وتكميم المعدة.

نظام غذائي غني بالملح والبروتين والسكريات المكررة والمشروبات الغازية.

ما هي طرق علاج حصوات الكلى؟

إذا كنت تعاني من حصوة كلوية صغيرة، فقد يكفي تناول مسكنات الألم والسوائل لتسهيل مرورها عبر المسالك البولية.

أما الحصوة الكبيرة التي تسد المسالك البولية، فيقوم الطبيب بتفتتيها إلى قطع صغيرة.

كيفية الوقاية من حصى الكلى؟

-يجب شرب 8 أكواب من السوائل يوميا.

-تقليل الصوديوم والبروتينات الحيوانية مثل اللحوم والبيض في النظام الغذائي.

-اتباع نظام غذائي منخفض الكالسيوم.

-تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات.

-تناول كميات متوازنة من منتجات الألبان قليلة الدسم.

