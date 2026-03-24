يشعر كثير من الناس بالإرهاق وقلة الحماس خلال يومهم، خاصة وسط روتين مزدحم ومتطلبات متعددة لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في كيفية شعورك بالطاقة والنشاط والمزاج العام.

تقل مستويات الطاقة والمزاج لدى الأفراد بسبب العادات غير الصحية، قلة النوم، التغذية غير المتوازنة، وقلة الحركة، ومع ذلك، يمكن لعادات يومية بسيطة أن تعيد توازن جسمك وعقلك وتمنحك شعورًا بالانتعاش طوال اليوم.

في هذا التقرير نستعرض 7 خطوات بسيطة لتجديد طاقتك ومزاجك يوميًا، بحسب "هيلث لاين".

لماذا تجديد طاقتك ومزاجك يوميًا مهم للصحة؟

الطاقة ليست مجرد شعور مؤقت؛ بل هي نتاج تفاعل معقد بين الجسم والعقل عندما تكون مستويات الطاقة منخفضة، يتأثر مزاجك وثقتك بنفسك وتركيزك وقدرتك على أداء مهامك.

لهذا السبب يصبح تجديد الطاقة والمزاج عنصرًا أساسيًا في صحة الإنسان وجودة الحياة، خصوصًا في عالم سريع الحركة.

قبل الدخول في الخطوات العملية، يجدر بنا فهم أن الطاقة والمزاج يتأثران بعوامل متعددة مثل نوعية النوم، التغذية، النشاط البدني، الحالة النفسية، وحتى بيئة العمل، الفكرة هنا ليست في اتباع نظام صارم، بل في إدماج عادات صغيرة وفعالة في روتينك اليومي.

ابدأ يومك بالضوء الطبيعي

أول خطوتين بسيطتين لتعزيز الطاقة والمزاج ترتبطان بتنشيط الجسم من اللحظة الأولى.

التعرض للضوء الطبيعي في الصباح يساعد جسمك على تنظيم الساعة البيولوجية الداخلية، ما يزيد اليقظة ويقلل الشعور بالكسل، الضوء يساعد في تقليل إفراز هرمون النوم (الميلاتونين) وزيادة السيروتونين الذي يرتبط بتحسين المزاج والطاقة.

نصيحة عملية افتح الستائر أو اخرج إلى الشرفة لبضع دقائق بعد الاستيقاظ للاستفادة من ضوء الشمس.

لا تنسَ شرب الماء فور الاستيقاظ

حتى ولو لم تشعر بالعطش، فإن جسمك يفقد كمية من السوائل أثناء النوم، الجفاف البسيط قد يؤدي إلى شعور بالصداع، انخفاض التركيز، وانخفاض الطاقة، شرب كوب من الماء فور الاستيقاظ يُعيد التوازن ويساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية بشكل أكثر كفاءة.

الحركة الخفيفة تمنحك دفعة نشاط

هل سبق وشعرت بالكسل بعد الجلوس لفترة طويلة؟ الجسم يحتاج إلى حركة، حتى التمارين البسيطة مثل المشي الخفيف أو تمارين الإطالة صباحًا تحفز الدورة الدموية وتطلق الاندورفينات التي تحسن المزاج وتزيد الطاقة.

ما نوع الحركة التي يمكنك تجربتها؟

يمكنك البدء بمشي 10 دقائق، بعض تمارين اليوغا، أو حتى الوقوف والمشي أثناء المكالمات الهاتفية.

إفطار متوازن

اختيار وجبة إفطار صحيّة يعزز مستويات الطاقة ويمنع تذبذب السكر في الدم، مما يؤثر بدوره على المزاج.



اختر وجبة تجمع بين البروتين (مثل البيض أو الزبادي)، والكربوهيدرات المعقدة (مثل الشوفان)، وبعض الدهون الصحية (مثل الأفوكادو أو المكسرات).

هذه الوجبة تمنح جسمك وقوداً متوازناً يساعد على التركيز والثبات النفسي.

خطط يومك بوضوح

يشعر كثير من الناس بالإحباط عندما يبدؤون يومهم دون خطة واضحة.

الكتابة السريعة لأهم المهام التي تريد إنجازها تساعد العقل على التركيز وتقليل تشتت الأفكار.

تقسيم المهام إلى أجزاء صغيرة يجعلها أكثر قابلية للتحقيق ويمنحك شعورًا بالتقدم الذي يعزز المزاج.

خصص وقتًا للراحة الذهنية

العقل يحتاج إلى فترات توقف قصيرة لتجديد النشاط.

يمكن استخدام تطبيقات التأمل أو الاسترخاء لمدة 5–10 دقائق خلال اليوم لتقليل التوتر، خصوصًا عند العمل لساعات طويلة أمام الشاشة.

تخل عن الهاتف في بداية اليوم

بدء صباحك بتصفح الهاتف يمكن أن يُشعِرك بالإرهاق النفسي ويقلل من الهدوء الداخلي.

امنح نفسك أولًا وقتًا هادئًا بعيدًا عن الرسائل والتحديثات لتبدأ يومك بتركيز ونشاط، وليس بانغماس في التشتت والمعلومات الزائدة.

