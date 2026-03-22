كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول معرضون لخطر الإصابة بالخرف بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بغير المصابين بهذا المرض المزمن.

ما العلاقة بين السكري والخرف؟

وتابع الباحثون حوالي 300 ألف أمريكي لمدة عامين، وشملت الدراسة 283,772 مشاركا بمتوسط عمر 65 عاما، وهو العمر الذي يتم فيه تشخيص معظم حالات الخرف في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كم بلغت حالات الإصابة بالخرف خلال فترة الدراسة؟

ومن بين المشاركين، كان 5,442 مصابًا بالسكري من النوع الأول، و51,511 مصابا بالنوع الثاني. وخلال فترة المتابعة التي امتدت لعامين، والتي وصلت إلى ست سنوات لبعض الحالات، أصيب 2,348 شخصًا بالخرف، منهم 144 مريضًا بالسكري من النوع الأول (نسبة 2.6%)، و942 مريضًا بالنوع الثاني (نسبة 1.8%).

وعند مقارنة هذه الأرقام مع الأشخاص غير المصابين بالسكري، وجد الباحثون أن مرضى السكري من النوع الأول كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنحو 2.8 مرة، بينما كان مرضى النوع الثاني معرضين للخطر بمعدل الضعف، وذلك بعد ضبط الدراسة لأخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل العمر ومستوى التعليم في الاعتبار.

ما الفرق بين السكري من النوع الأول والنوع الثاني؟

ويكمن الفرق الجوهري بين نوعي السكري في طبيعة كل منهما. فالسكري من النوع الثاني قابل للوقاية في كثير من الحالات، وينتج عادة عن عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل السمنة وسوء التغذية، وغالبًا ما يتم تشخيصه في سن متقدمة.

أما السكري من النوع الأول، فهو مرض مناعي ذاتي غير قابل للوقاية، حيث يهاجم الجسم خلاياه المنتجة للإنسولين، وعادةً ما يظهر في مرحلة الطفولة

ما دور تقلبات سكر الدم في تلف الدماغ؟

ولم يتوصل الباحثون بعد إلى الآلية الدقيقة التي يرفع بها السكري من خطر الإصابة بالخرف، إلا أن الخبراء يقترحون عدة تفسيرات محتملة. فقد تؤدي النوبات المتكررة من ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم إلى التهابات وتلف في الخلايا بمنطقة الحصين، وهو مركز الذاكرة في الدماغ. كما أن الخلل الشديد في الإنسولين، خاصة عند مرضى النوع الأول، قد يحرم الخلايا العصبية من الجلوكوز ويتيح تراكم لويحات الأميلويد المرتبطة بالخرف.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقلبات السكر أن تتلف الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى ما يعرف بالخرف الوعائي. ومن المعروف أن النوع الثاني يضر أيضا بالأوعية الدموية في الدماغ ويسبب الالتهاب وتراكم الأميلويد.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تكشف أنك على وشك الإصابة بالسكري

احذر قبل فوات الأوان.. علامات خطيرة تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

احذر تجاهلها.. 5 إشارات مبكرة تنذر بأمراض القلب