وداعًا للانتفاخ… 5 حيل طبيعية تريح معدتك فورًا

الانتفاخ والشعور بالامتلاء بعد الأكل أو طوال اليوم مشكلة شائعة تؤثر على راحتنا الجسدية ونومنا.

ولكن لحسن الحظ، هناك علاجات طبيعية بسيطة وسريعة التنفيذ يمكنك تجربتها من أجل استراحة فورية لبطنك.

في هذا التقرير نعرض لكم 5 حيل فعالة، لتخفيف الانتفاخ وتنشيط الهضم بشكل طبيعي، وفق"NDTV"، "

شرب شاي الأعشاب الدافئ (النعناع، الزنجبيل، البابونج)

تناول كوب دافئ من شاي النعناع أو الزنجبيل أو البابونج بعد الوجبة يُخفف التقلصات ويهدئ الجهاز الهضمي.

النعناع يريح العضلات المعوية، الزنجبيل يحفز الإنزيمات الهاضمة، والبابونج يعمل كمضاد ملطف للالتهاب.

المشروبات المنزلية التقليدية مثل ماء الكمون والشُمار

غلي قليل من الكمون (Jeera) والشوماّر (Fennel) في الماء يُعد مشروبًا فعّالاً لتهدئة التهيج، طرد الغازات، وتحفيز الهضم.

يمكنك تناوله دافئًا بعد الوجبات الثقيلة.

المشي الخفيف بعد الوجبة

حتى 10–15 دقيقة من المشي البطيء بعد الأكل تُنشّط حركة الأمعاء وتساهم في طرد الهواء الزائد، مما يُخفف الشعور بالانتفاخ ويساعد في الهضم.

تدليك البطن بلطف وبالاتجاه الصحيح

يمكن أن يساعد تدليك البطن اللطيف بحركات دائرية باتجاه عقارب الساعة في تحريك الغازات والعسر المعوي.

تمارين التنفس العميق والوضعيات الهادئة (اليوجا البسيطة)

تقنيات مثل التنفس الحجابي (Diaphragmatic Breathing) أو وضعيات يوجا خفيفة تساعد على تفعيل جهاز "الراحة والهضم" في الجسم وتنعش حركة الجهاز الهضمي، ما يُخفّف الانتفاخ بسرعة.